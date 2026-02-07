Las grandes dudas del once de Manolo González

Lo ha probado todo. Manolo González ha practicado con todas las fórmulas posibles para cortar la mala racha del RCD Espanyol en este 2026, pero de momento sigue sin dar con la tecla que permita la reacción blanquiazul. Cambios en los extremos, esquema con un delantero o con doble punta, suplencias como castigo... Nada parece funcionar, al menos en cuanto a resultados. Pero en el club nadie se da por vencido, y mucho menos viendo la situación clasificatoria.

La derrota del Celta de Vigo el viernes permite afirmar que el Espanyol seguirá en posiciones europeas otra jornada más, pase lo que pase en el partido del lunes frente al Villarreal. O visto de otra manera, el encuentro de La Cerámica se ha convertido en una oportunidad inmejorable para dar un golpe sobre la mesa, consolidarse en esa sexta plaza y abrir margen con el cuadro vigués, precisamente rival de los pericos el fin de semana que viene.

Deberá Manolo González apostar en Castellón por un once diferente al de las últimas jornadas. Principalmente porque no podrá contar ni con Carlos Romero ni con Ramon Terrats, ambos baja por la cláusula del miedo frente al equipo al que pertenecen.

¿De nuevo al 4-2-3-1?

La principal duda surge en la punta del ataque. "Estamos a gusto tanto él como yo haciendo las labores que nos pide el míster. Ojalá podamos volver a jugar juntos muchas veces más", comentaba Kike García este viernes sobre compartir delantera con Roberto Fernández.

Kike García, decepcionado tras la derrota ante el Alavés / Gorka Urresola

Sin embargo, no se descarta un nuevo cambio de sistema frente al Villarreal, recuperando el 4-2-3-1 que tantas alegrías le dio a Manolo González en la primera vuelta. En ese caso, tanto Roberto como Kike parten con opciones similares, aunque fue el cordobés quien 'mojó' en el último encuentro frente al Deportivo Alavés.

Ngonge... ¿directo al once?

Otra de las incógnitas que probablemente resuelva mañana mismo el técnico en rueda de prensa es el estado físico y la adaptación de Cyril Ngonge. El nuevo -y único- fichaje blanquiazul llena de esperanzas a la afición de cara a una segunda vuelta que no ha arrancado con buen pie. El extremo, encarador, talentoso y habilidoso, podría aportar esa electricidad que le falta al cuadro perico en la banda.

De todas formas, deberá competir por la titularidad con Tyrhys Dolan, Jofre Carreras y Pere Milla. Solo dos de ellos aparecerán en el once de La Cerámica en ataque junto al delantero centro, con Ngonge y Dolan disponibles para jugar tanto en la banda derecha como en la izquierda. Pere Milla, por su parte, podría recuperar la titularidad sea cual sea el esquema, tanto en la izquierda como acompañando a Roberto arriba.

Cyril Ngonge, en su presentación con el RCD Espanyol / RCD ESPANYOL

Donde hay menos dudas es en el centro del campo. Manolo apostará por el doble pivote Pol Lozano-Urko González, con Edu Expósito como enganche tras la baja de un Ramon Terrats que alternaba entre la mediapunta y el extremo.

Finalmente, la defensa también ha traído muchos problemas recientemente. El técnico apostó en el último partido por Riedel como lateral diestro para "dar un toque de atención a Omar El Hilali y Rubén Sánchez", en palabras del propio entrenador. Todo apunta a que será Omar El Hilali el que tendrá la oportunidad de reivindicarse ante el Villarreal. Y en el eje, Cabrera es inamovible pese a su error frente al Alavés y podría acompañarle Calero, sin descartar al propio Riedel.

José Salinas: segunda oportunidad

Precisamente una de las modificaciones que parece clara -salvo sorprensa- tendrá lugar en la defensa, con la entrada de José Salinas. La mencionada baja de Carlos Romero supone una 'buena noticia' para el exlateral del Elche, que por fin tendrá la oportunidad de reivindicarse en el club que apostó por él en verano. No está siendo una temporada fácil para el alicantino, que se ha topado en el Espanyol con la competencia del mejor lateral de la temporada.

José Salinas, lateral zurdo del RCD Espanyol / RCD ESPANYOL

Viendo el nivel de Romero se explica el poco protagonismo de un Salinas que tan solo ha sido titular en un encuentro de Liga en lo que llevamos de curso. Fue precisamente frente al Villarreal en la primera vuelta y por el mismo motivo por el que saldrá a escena por segunda vez el lunes, después de no tener participación desde el pasado 22 de diciembre frente al Athletic en San Mamés. De hecho, solo suma 314 minutos en toda la temporada, condenado siempre a la suplencia excepto en la Copa del Rey, donde disputó el partido completo frente al Atlètic Lleida y al Atlético Baleares.