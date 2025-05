Una gran final para el Espanyol... y para Puado

El Espanyol se juega la vida en el último partido de la temporada. Salvarse o caer a los infiernos. No hay más caminos por recorrer. La final ante la UD Las Palmas puede decidir el futuro más inmediato del club, pero también de algunos de sus jugadores más importantes. Es el caso, por supuesto, de Javi Puado, el gran capitán del cuadro blanquiazul y que, a solo unas pocas horas de jugar una ‘final’ a vida o muerte, su contrato sigue venciendo en poco más de un mes.

Para el Espanyol es un partido más que trascendental, pero también lo es para él. Tanto que, por ahora, no quiere ni oír hablar de ofertas que le puedan estar llegando a sus agentes. Puado está al mil por mil centrado en el duelo frente a la UD Las Palmas, donde quiere ser protagonista ayudando al equipo a atar la tan ansiada permanencia en Primera División.

Así, solo centrado en esa final, ahora mismo el futuro del futbolista no está para nada decidido. De hecho, los movimientos que se produzcan en clave futura, tanto para quedarse como para salir, se harán una vez termine el último partido de este curso y no antes.

Centrado en la final

Lo que se busca es que el jugador no pierda de vista el gran objetivo que tiene el equipo este fin de semana, que no es otro que la salvación. También es el propio jugador el que quiere mantenerse al margen y pensar solo en estar al lado de los suyos en la gran batalla final. Ante este escenario, veremos qué sucede con Javi Puado en las próximas semanas. Lo que parece claro, por las ofertas que van acumulando sus agentes y que llegan de distintas ligas, es que el capitán no apunta a seguir de blanquiazul si el equipo termina descendiendo a Segunda División.

El ‘7’ ya bajó al barro junto al Espanyol y no parece que vuelva a hacerlo, más si cabe teniendo en cuenta que termina contrato este próximo 30 de junio y puede negociar con cualquier club con la carta de libertad bajo el brazo.

En caso de permanencia, la dirección deportiva tendría más opciones de retener al futbolista, que cuenta con ofertas importantes y que debe deshojar la margarita junto a los suyos. Lo hará después del duelo ante la UD Las Palmas, una vez el frenesí del último partido liguero le permita poder decidirse de una vez por todas.

¿Otra oferta?

Habrá que ver si la dirección deportiva, encabezada de Fran Garagarza, aún puede hacer una última oferta para tratar de retener al gran goleador del equipo esta temporada. A falta de un partido por disputarse, el capitán blanquiazul lleva anotados ya once tantos y ha repartido tres asistencias.

Ahora mismo todos los escenarios están completamente abiertos y su futuro puede pasar tanto por seguir como por buscar una nueva aventura. Así, Javi Puado podría disputar este sábado ante la UD Las Palmas el último partido con la zamarra blanquiazul, que ha portado desde que volvió de la cesión en el Zaragoza en la temporada 2019-2020.