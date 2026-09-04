La gran duda de Manolo ante el Sevilla: Cabrera regresa a una defensa de nivel

Se le presenta a Manolo González el primer dolor de cabeza de la temporada. Pero en el buen sentido. Leandro Cabrera regresará por fin a la convocatoria para enfrentarse al Sevilla este domingo, tras ausentarse las tres primeras jornadas por sanción.

Sorprendió a todos el técnico del RCD Espanyol cuando en su primer once de la temporada no alineó al central uruguayo, uno de los pilares de la plantilla y capitán ante la ausencia de Puado. Cabrera había sido convocado y no se había notificado ninguna lesión o molestia, por lo que a priori parecía una decisión técnica. Hasta que el club informó de su situación.

El defensor perico fue sancionado con tres partidos de suspensión por darle un puñetazo a la pantalla del VAR durante un partido del mes de marzo frente al Getafe. El club blanquiazul fue recurriendo con éxito la sanción durante toda la recta final del pasado curso, y lo intentó hasta el último segundo antes del debut en la 26/27, pero ya no lo logró y Cabrera ni siquiera se sentó en el banquillo ante el Levante.

Cabrera, durante un amistoso esta pretemporada / RCD ESPANYOL

Sea como sea, el 'Lele' Cabrera ya ha cumplido 'condena' (en la victoria ante el Levante y las derrotas ante Real Madrid y Real Sociedad), por lo que regresará por fin a la convocatoria para enfrentarse al Sevilla, en un momento en el que Manolo González había dado confianza a la dupla Drkusic-Unai Núñez, mostrando buenas sensaciones, igual que Clemens Riedel.

La duda de Manolo: ¿Núñez, Drkusic o Riedel?

Lo que parece claro es que Monchi ha logrado confeccionar una plantilla con cuatro centrales de nivel capaces de poner en apuros al técnico gallego a la hora de idear su once titular, en un Espanyol cuya mayor preocupación en los últimos años se ha situado en una defensa que hacía aguas temporada tras temporada.

Unai Núñez, central del RCD Espanyol / RCD ESPANYOL

El regreso de Cabrera es, sin duda, una gran noticia para Manolo González. El charrúa, segundo capitán, veterano y un pilar en el vestuario, apunta directamente a una titularidad que nadie le tose desde hace tiempo, por su contundencia atrás e incluso por su poderío ofensivo y capacidad goleadora.

En ese sentido, el técnico deberá decidir quién se ha ganado estas semanas la plaza de acompañante del '6', con Unai Núñez como favorito al haber sido titular en los tres partidos disputados hasta el momento. Drkusic fue su pareja el otro día ante la Real, mientras que Riedel fue titular junto al ex del Valencia frente a Levante y Real Madrid.