RCD ESPANYOL
Gragera, cedido al Burgos
El centrocampista, con contrato hasta 2028, se marcha prestado al club de LaLiga Hypermotion con una opción de compra
EFE
El RCD Espanyol ha cedido al centrocampista José Gragera al Burgos, club de Segunda División, por una temporada y con una opción de compra, según ha informado el club blanquiazul este sábado.
El futbolista, con contrato como perico hasta el 30 de junio de 2028, no entraba en los planes del cuerpo técnico, liderado por Manolo González, y la entidad catalana ha decidido buscar una alternativa para Gragera.
El centrocampista llegó al Espanyol en la temporada 2022-23 y en la anterior campaña, la 2025-26, se fue cedido al Deportivo, donde jugó once encuentros, siete como titular. Gragera ha disputado 55 partidos con la camiseta blanquiazul.
La dirección general deportiva del Espanyol se está centrando, en el marco de la planificación de la plantilla del curso 2026-27, en las salidas.
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