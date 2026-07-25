Gragera, cedido al Burgos

El RCD Espanyol ha cedido al centrocampista José Gragera al Burgos, club de Segunda División, por una temporada y con una opción de compra, según ha informado el club blanquiazul este sábado.

El futbolista, con contrato como perico hasta el 30 de junio de 2028, no entraba en los planes del cuerpo técnico, liderado por Manolo González, y la entidad catalana ha decidido buscar una alternativa para Gragera.

El centrocampista llegó al Espanyol en la temporada 2022-23 y en la anterior campaña, la 2025-26, se fue cedido al Deportivo, donde jugó once encuentros, siete como titular. Gragera ha disputado 55 partidos con la camiseta blanquiazul.

Noticias relacionadas

La dirección general deportiva del Espanyol se está centrando, en el marco de la planificación de la plantilla del curso 2026-27, en las salidas.