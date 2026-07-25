Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Clasificación F1Horario Carrera F1RodriLuis de la FuenteClasificación Tour de FranciaEtapa 21 Tour de FranciaDiomandéPrograma Campeonato España AtletismoDónde ver La Velada del AñoMastantuonoMercado de fichajesZubimendiJubiladosMujer CucurellaCubarsí padreRodriPau GasolOyarzabalJosé RuizRafa NadalEA Sports FCPartidos pretemporadaBarça pretemporadaServidores PlayStationPlayStationPS Plus AgostoOutdoor
instagramlinkedin

RCD ESPANYOL

Gragera, cedido al Burgos

El centrocampista, con contrato hasta 2028, se marcha prestado al club de LaLiga Hypermotion con una opción de compra

José Gragera (izquierda) disputando una pelota con Kike Pérez

José Gragera (izquierda) disputando una pelota con Kike Pérez / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

El RCD Espanyol ha cedido al centrocampista José Gragera al Burgos, club de Segunda División, por una temporada y con una opción de compra, según ha informado el club blanquiazul este sábado.

El futbolista, con contrato como perico hasta el 30 de junio de 2028, no entraba en los planes del cuerpo técnico, liderado por Manolo González, y la entidad catalana ha decidido buscar una alternativa para Gragera.

El centrocampista llegó al Espanyol en la temporada 2022-23 y en la anterior campaña, la 2025-26, se fue cedido al Deportivo, donde jugó once encuentros, siete como titular. Gragera ha disputado 55 partidos con la camiseta blanquiazul.

Noticias relacionadas

La dirección general deportiva del Espanyol se está centrando, en el marco de la planificación de la plantilla del curso 2026-27, en las salidas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL