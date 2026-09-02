RCD ESPANYOL
Gorosabel: "Soy un jugador agresivo, que se lo deja todo"
El nuevo fichaje del RCD Espanyol aseguró, en sus primeras palabras como blanquiazul, que tiene "ganas de debutar" y de "darlo todo"
El RCD Espanyol cerró el mercado de fichajes con la incoporación de Andoni Gorosabel, lateral derecho que llega cedido con opción de compra procedente del Athletic Club y que aterriza en Cornellà-El Prat para aportar "agresividad" sobre el terreno de juego.
El futbolista, que llega para sustituir a Rubén Sánchez, que se marchó al Elche, ofreció este miércoles sus primeras palabras como jugador del club blanquiazul, al que definió como "muy cercano con su gente" y una entidad "de mucha tradición": "Me siento identificado con eso, estoy con muchas ganas de poder debutar aquí y dejármelo todo".
Llega Gorosabel al RCDE Stadium tras nueve temporadas en la élite, lo que le permitirá aportar "experiencia": "Ya son unas cuantas temporadas en Primera, podré aportar experiencia, el darlo todo en el campo, que es lo que he hecho estos años. Y un poquito de alegría, también".
Será presentado este jueves
El ex del Athletic se define a sí mismo como un lateral "agresivo, que intenta estar concentrado todo el partido". "Soy un jugador que se deja todo, que lo da todo por el equipo y por el club en el que está. Qué mínimo", añadió Gorosabel, que se reencontrará en el Espanyol "con caras conocidad de otras etapas".
Por último, se dirigió a la afición, a la que tiene "ganas de conocer". "Quiero conocer a los pericos y poder devolverles el cariño que seguramente me den. Cuando llegas a un club nuevo, siempre tienes ganas de conocer todo", concluyó Gorosabel, que será presentado este jueves junto a Bryan Zaragoza.
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