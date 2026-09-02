Gorosabel: "Soy un jugador agresivo, que se lo deja todo"

El RCD Espanyol cerró el mercado de fichajes con la incoporación de Andoni Gorosabel, lateral derecho que llega cedido con opción de compra procedente del Athletic Club y que aterriza en Cornellà-El Prat para aportar "agresividad" sobre el terreno de juego.

El futbolista, que llega para sustituir a Rubén Sánchez, que se marchó al Elche, ofreció este miércoles sus primeras palabras como jugador del club blanquiazul, al que definió como "muy cercano con su gente" y una entidad "de mucha tradición": "Me siento identificado con eso, estoy con muchas ganas de poder debutar aquí y dejármelo todo".

Llega Gorosabel al RCDE Stadium tras nueve temporadas en la élite, lo que le permitirá aportar "experiencia": "Ya son unas cuantas temporadas en Primera, podré aportar experiencia, el darlo todo en el campo, que es lo que he hecho estos años. Y un poquito de alegría, también".

Será presentado este jueves

El ex del Athletic se define a sí mismo como un lateral "agresivo, que intenta estar concentrado todo el partido". "Soy un jugador que se deja todo, que lo da todo por el equipo y por el club en el que está. Qué mínimo", añadió Gorosabel, que se reencontrará en el Espanyol "con caras conocidad de otras etapas".

Noticias relacionadas

Andoni Gorosabel, nuevo jugador del Espanyol / RCD ESPANYOL

Por último, se dirigió a la afición, a la que tiene "ganas de conocer". "Quiero conocer a los pericos y poder devolverles el cariño que seguramente me den. Cuando llegas a un club nuevo, siempre tienes ganas de conocer todo", concluyó Gorosabel, que será presentado este jueves junto a Bryan Zaragoza.