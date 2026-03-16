Gonzalo Bernardos estalla contra el CTA por el arbitraje en contra del Espanyol: "Una y otra vez"

El Espanyol sigue sin conocer la victoria en 2026. La dinámica de los de Manolo González empieza a ser alarmante, pero también va acompañada de las decisiones arbitrales, ya que todas las jugadas polémicas caen en contra del equipo blanquiazul. El último escándalo ocurrió en Son Moix, cuando se concedió un gol al Mallorca que igualó el encuentro, tras una patada de Samu Costa sobre Urko González de Zárate.

El VAR contactó con Ricardo de Burgos Bengoetxea para que revisara su decisión, pero el árbitro se mantuvo firme en su postura. "No veo que le golpee", respondió a los árbitros del VAR, quienes insistieron que era falta. "Pone el pie y le chuta el pie", argumentaba el colegiado desde la Sala VAR.

La jugada está dando mucho de qué hablar y el economista Gonzalo Bernardos no dudó en compartir su opinión a través de su cuenta personal de X, antes conocido como Twitter. En primer lugar, el profesor de la Universidad de Barcelona manifestó que "en la próxima temporada sugiero que el Espanyol no juegue 38 partidos, sino 36".

El principal motivo que destacó es que "no vale la pena ir ni a Valencia ni a Mallorca", debido a que son estadios donde el Espanyol siempre sale perjudicado por las decisiones arbitrales.

Protestas en el Mallorca - Espanyol / CATI CLADERA / EFE

"Una y otra vez los árbitros nos perjudican decisivamente en ambos campos. No le hemos de dar la oportunidad que lo vuelvan hacer", aseguró en la red social de Elon Musk.

Asimismo, el economista citó una rueda de prensa de Burgos Bengoetxea en la que exigía respeto tanto para los árbitros como para él mismo, unas declaraciones que no pasaron desapercibidas. "Él no lo ha tenido con el Espanyol. Está a un metro y no ve la falta previa (una gran patada) en el 1º gol de Mallorca. Le llama el del VAR y no rectifica. ¿Qué le pasará a De Burgos por la equivocación? Nada", señaló.

Por otro lado, el profesor de la Universidad de Barcelona atacó a la nueva propiedad liderada por Alan Pace: "No hay ningún equipo en 1ª División que tenga una peor directiva que la del Espanyol".

Bernardos recordó que "Mao Ye y Dávila fueron a quejarse al Comité de Árbitros por el perjuicio que han causado al club. ¿Qué consiguieron? Nada, de nada. ¿Por qué? Porque no tienen ni idea de cómo presionar al Comité".