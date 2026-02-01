El Espanyol está en crisis. El equipo de Manolo González no conoce la victoria en lo que va de 2026 y solo ha sumado un punto de los últimos 15 posibles. El conjunto blanquiazul ha perdido sus tres partidos en el RCDE Stadium ante el FC Barcelona (0-2), el Girona (0-2) y el Alavés (1-2).

Lejos de su feudo, empató en el Ciutat de València (1-1) y cayó frente al Valencia (3-2) en un encuentro marcado por la polémica arbitral. Una dinámica preocupante que empieza a generar dudas, aunque el equipo de Manolo González todavía se mantiene en posiciones europeas.

Tras la derrota ante el conjunto babazorro, Manolo compareció en rueda de prensa para dar la cara después de un nuevo tropiezo en el RCDE Stadium, donde lanzó un mensaje crítico sobre las aspiraciones del equipo: "Tanta polla de Europa y tanta puta mierda de Europa, de que todos queremos ir a Europa, a ver si nos estamos equivocando nosotros. Para ir hay que competir igual que para salvarse".

Manolo González, con rostro serio en el Espanyol-Alavés / Gorka Urresola

Las declaraciones del entrenador del Espanyol no pasaron desapercibidas, ya que algunos consideran que Manolo se pasó de la raya por su lenguaje poco cuidado, algo que empieza a ser habitual en sus ruedas de prensa. En cada aparición pública, el técnico siempre se muestra tal como es, lo que provoca debate.

La opinión de Gonzalo Bernardos

Una de las personas que ha querido compartir su opinión al respecto ha sido Gonzalo Bernardos, conocido por ser uno de los economistas más destacados de España gracias a los análisis y consejos que ofrece sobre la situación económica del país. Además, siempre ha manifestado por activa y por pasiva que es seguidor del Espanyol.

El profesor de la Universidad de Barcelona ha expresado en X, antes conocido como Twitter, que "Manolo González (entrenador) es la gran figura del Espanyol", especialmente por "su entrega, capacidad, mensaje y sentimiento perico".

Sin embargo, Bernardos apuntó que "en sus ruedas de prensa estaría muy bien que no dijera palabrotas", ya que "le siguen muchos niños y ese lenguaje no es ejemplar".