Girona - Espanyol: horario y dónde ver por TV el partido de LaLiga EA Sports

Montilivi acoge este viernes un derbi de dinámicas opuestas. El feudo rojiblanco recibe hoy la visita del RCD Espanyol en el partido que abre la jornada 7 de LaLiga, un duelo entre dos conjuntos con sensaciones contrarias que podría desencadenar en un chute moral altísimo para los blanquiazules o, por el contrario, en un balón de oxígeno para un Girona que no logra abandonar el farolillo rojo de la clasificación.

El Espanyol llega al derbi en posiciones de Champions tras empatar en la última jugada frente al Valencia (2-2), en un partido en el que los blanquiazules merecieron mucho más. Sin embargo, salvar un punto 'in extremis' fue todo un impulso para el cuadro de Manolo González, que tan solo ha sufrido una derrota en estas primeras seis jornadas. Y fue frente al Real Madrid en el Bernabéu.

Por su parte, el Girona afronta el partido como colista de LaLiga tras un decepcionante inicio de temporada. Eso sí, el empate a uno cosechado en San Mamés frente al Athletic Club en la pasada jornada permite al equipo de Míchel coger confianza y generar optimismo entre la afición, que en Montilivi ha vivido tres dolorosas derrotas en lo que llevamos de curso.

HORARIO DEL GIRONA - ESPANYOL DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Girona y Espanyol, correspondiente a la 7ª jornada de la LaLiga EA Sports 2025/2026, se disputa este viernes 26 de septiembre a las 21:00 horas en España.

DÓNDE VER EL GIRONA - ESPANYOL DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de la LaLiga EA Sports entre Girona y Espanyol se podrá ver en directo a través de la plataforma DAZN España.

También puedes seguir toda la jornada de la LaLiga EA Sports a través de SPORT, dónde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.