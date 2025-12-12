LALIGA EA SPORTS
Getafe - Espanyol: A qué hora y dónde ver hoy por TV el partido de LaLiga EA Sports
Te contamos a qué hora y dónde ver hoy el partido entre Getafe y Espanyol de LaLiga EA Sports
Getafe y Espanyol se enfrentan este sábado 13 de diciembre en el Coliseum en el partido de la 16ª jornada de LaLiga EA Sports 2025/2026. Te contamos a qué hora es el Getafe - Espanyol y dónde ver el partido por televisión en España.
Llega el conjunto perico a este enfrentamiento en una excelente dinámica después de tres victorias consecutivas en el campeonato liguero (Sevilla, Celta de Vigo y Rayo Vallecano). Pese al tropiezo en la Copa del Rey contra un equipo de Segunda Federación, los blanquiazules viven un momento dulce en LaLiga.
Aunque la permanencia continúa siendo el objetivo de los de Manolo González, los buenos resultados tras quince jornadas permiten soñar con otros retos. En ese sentido, el Espanyol se sitúa en estos momentos en la quinta posición de la tabla, con 27 puntos, a cuatro de las posiciones de Champions League.
Por su parte, el Getafe también está sorprendiendo en este inicio de temporada. El equipo que dirige José Bordalás se encuentra en la octava posición, con 20 puntos, a únicamente cuatro de las plazas europeas. Tras perder en la última jornada contra el Villarreal, los azulones querrán volver a la senda de la victoria.
HORARIO DEL GETAFE - ESPANYOL DE LALIGA EA SPORTS
El partido entre Getafe y Espanyol, correspondiente a la 16ª jornada de la LaLiga EA Sports 2025/2026, se disputa el sábado 13 de diciembre a las 21:00 horas en España.
DÓNDE VER EL GETAFE - ESPANYOL DE LALIGA EA SPORTS
En España, el partido de la LaLiga EA Sports entre Getafe y Espanyol se podrá ver en directo a través de Movistar+ LaLiga.
También puedes seguir toda la jornada de la LaLiga EA Sports a través de SPORT, dónde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
