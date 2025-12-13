En Directo
ESPANYOL
Getafe - Espanyol, en directo hoy: partido de LaLiga EA Sports 2025-26, en vivo
Sigue en directo el partido de la 16ª jornada de LaLiga EA SPORTS 2025-26 entre el Getafe y el RCD Espanyol
Sergi Bescós I Lázaro
Getafe (0-0) Espanyol I Min 7
De momento mucho estudio entre ambos conjuntos. Nadie quiere cometer errores no forzados en este inicio de partido.
Getafe (0-0) Espanyol I Min 5
La efectividad arriba será muy importante en el partido de hoy. Getafe y Espanyol son dos de los equipos más efectivos en la relación ataque-gol.
Getafe (0-0) Espanyol I Min 3
Presiona muy arriba el Getafe que no quiere dejar a los pericos salir con el balón controlado desde atrás.
Getafe (0-0) Espanyol I Min 1
Primer acercamiento perico al área del Getafe. Buena internada de Jofre con Roberto que no pudo conectar con nadie en el área.
Getafe (0-0) Espanyol I Min 0
¡Empieza el partido!
Getafe (0-0) Espanyol I Min 0
Mucho ojo con esto. Vuelve Gil Manzano a ser el ábritro principal en un partido del Espanyol dos años y medio después de su polémica actuación en el Valencia - Espanyol que significó el descenso perico.
Getafe (0-0) Espanyol I Min 0
¡Salen ambos equipos al campo!
Getafe (0-0) Espanyol
¡Menos de 10 minutos para el inicio de este partidazo!
¡Así presentaba el Getafe el partido frente al Espanyol!
Dos de los entrenadores más de moda de LaLiga. José Bordalás y Manolo González.
Los pericos ya están sobre el césped del Coliseum
