Así se gestó el fichaje de Roberto Fernández, el nuevo héroe del Espanyol

Roberto Fernández se ha convertido en tiempo récord en el nuevo héroe del Espanyol. En un equipo necesitado de goles como el comer, el ariete cordobés ha llegado para solucionar todos los problemas del equipo perico en ataque. Sus primeros minutos contra el Valladolid, con gol decisivo para asegurar tres puntos vitales, es un primer aviso de un delantero que pudo haber sido del Espanyol este mismo verano.

El delantero llegó a Cornellà a mediados de enero procedente del SC Braga como cedido. Los portugueses se hicieron con los servicios del ariete el pasado verano cuando decidieron pagar cerca de dos millones de euros por el jugador, aunque desde su llegada a Portugal las cosas no terminaron de salir como pensaba. Sin hueco como titular dentro del equipo después de medio año, el cuadro luso empezó a barajar la opción de una cesión para que el delantero se rodase con más minutos de juego.

Un seguimiento que viene de lejos

La situación fue aprovechada por el Espanyol, quien llevaba desde hacía tiempo siguiendo la pista del cordobés cuando militaba en el Málaga. El ariete puso rumbo a Portugal este verano, aunque el club perico intentó igualmente hacerse con los servicios del delantero en calidad de cedido. Las negociaciones no terminaron de progresar -desde el SC Braga contaban con que el portugués tuviese más protagonismo esta primera mitad de temporada-, aunque desde la dirección deportiva del Espanyol no perdieron el rastro del ariete en todo momento. El delantero, consciente del interés del club perico desde hacía tiempo, no dudó en aceptar la propuesta perica para sumarse a la causa blanquiazul en su camino a la salvación esta campaña.

Finalmente, la falta de minutos del delantero abrió de par en par la puerta de su salida de Portugal. El Espanyol se adelantó en ese momento a equipos de LaLiga como Leganés o Getafe que también querían su cesión para este mercado invernal. Sin embargo, el buen trabajo del equipo encabezado por Fran Garagarza permitió al club poder cerrar su incorporación antes que nadie para alivio de Manolo González, que esperaba contar con un refuerzo de la calidad de Roberto Fernández para la segunda mitad de temporada.

Un nuevo talismán en el Espanyol

Su llegada ha sido toda una bendición para el Espanyol, que consiguió los tres puntos contra el Valladolid gracias al tanto final del nuevo '2' del Espanyol. No le tembló el pulso a Manolo González para dar entrada al ariete en los minutos finales a pesar de los pocos entrenamientos realizados con el equipo y la apuesta no le pudo haber salido mejor. "Gol y sobre todo victoria que nos da para impulsarnos para seguir con este objetivo. Llegar y besar el santo, era mi debut en Primera, ¿qué más se puede pedir? Es una sensación única; meter el primer día con la afición del Espanyol, que es increíble, sólo hay que ver el recibimiento que nos han hecho, increíble es la palabra”, explicó el cordobés después del encuentro. El delantero es, además, sinónimo de victoria... para alegría del Espanyol. El cordobés no ha conocido la derrota en los últimos 46 encuentros oficiales que ha marcado, una racha que se alarga desde febrero de 2020 y que quiere seguir prolongando en el RCDE Stadium.

Roberto Fernández espera poder seguir con su racha goleadora este próximo sábado en el Sánchez-Pizjuán contra el Sevilla. "Tenemos un buen partido allí, gracias a la victoria tenemos más ganas de llegar al partido y llevarnos los tres puntos fuera de casa", explicó Roberto Fernández, motivado de cara al próximo duelo contra los hispalenses. Volverá a ser un encuentro crucial para los pericos, quienes buscarán una nueva victoria que los saque de posiciones de descenso.