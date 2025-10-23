Así se gestó el fichaje de Riedel

El Espanyol está de dulce después de conquistar el Carlos Tartiere con los goles de Kike García y Pere Milla. Con esta victoria, el equipo perico se encuentra en la sexta posición de LaLiga EA Sports con 15 puntos tras haber disputado nueve jornadas. Eso sí, a pesar del buen arranque de campaña, los de Manolo González siguen teniendo los pies en el suelo con la permanencia en mente como primer objetivo.

Sin lugar a dudas, las incorporaciones realizadas en el pasado verano han permitido dar un paso adelante al equipo blanquiazul. Hay muchos jugadores a destacar en este inicio de curso en el Espanyol, pero hay que resaltar el rendimiento de Clemens Riedel. El central alemán aterrizó en Barcelona como un auténtico desconocido para el público blanquiazul, sin embargo, rápidamente se ha ganado el cariño de los pericos.

Riedel llegó al Espanyol en el pasado mercado de fichajes en un traspaso inferior a los 2 millones de euros para reforzar a una zaga perica que ya contaba con Calero, Cabrera y Miguel Rubio. Pero no fue una negociación sencilla. La dirección deportiva perica, encabezada por Fran Garagarza, inició las negociaciones a principios de verano, pero el acuerdo se cerró al final de la ventana de transferencias.

El rendimiento de Riedel está siendo sobresaliente con el Espanyol, muy seguro en la salida de balón, siempre atento al corte y sin apenas cometer errores defensivos a pesar de su juventud (22 años). De hecho, ha sido nominado a mejor jugador Sub23 del mes de octubre de LaLiga EA Sports gracias a sus excelentes actuaciones sobre el césped.

Pero este fichaje no fue simple casualidad. La dirección deportiva del Espanyol tenía 14 informes favorables sobre el central alemán y apostó por su fichaje como una inversión de futuro. Riedel es un jugador joven, con mucha proyección y potencial para seguir creciendo como futbolista. Titular en los últimos cuatro partidos, se ha convertido en una de las revelaciones del campeonato liguero.