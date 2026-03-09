En la antesala del partido de este lunes en LaLiga entre el RCD Espanyol y el Real Oviedo se produjo un gesto especial por parte del conjunto blanquiazul. El club catalán aprovechó los minutos previos al inicio del encuentro para rendir un pequeño homenaje a su patrocinador oficial, Estrella Damm, que celebra su 150º aniversario.

Instantes antes del inicio del choque, los futbolistas del primer equipo saltaron al terreno de juego con unas camisetas conmemorativas. En ellas podía leerse un mensaje de felicitación dirigido a la conocida marca cervecera, acompañado de su logotipo, en una imagen que captó la atención de los aficionados presentes en el estadio.

Gesto especial del Espanyol con Estrella Damm por su 150 aniversario / Estrella Damm

La acción formó parte de una iniciativa para sumarse a la celebración de una efeméride tan significativa para una de las firmas más reconocidas del país. Con este pequeño homenaje, el Espanyol quiso poner en valor la relación que mantiene con su patrocinador y dejar una de las imágenes más destacadas en la previa del duelo frente al conjunto asturiano.