Garagarza: "Somos un yate, pero tenemos que meter remos porque nos tocará remar"

El nuevo director deportivo del Espanyol ve "pasión, orgullo y sentimiento" en sus primeros contactos "Si las cosas no salen, no será porque vine tarde. Si suspendo será porque no lo he hecho bien", dijo

Fran Garagarza, nuevo director deportivo del Espanyol, afirmó este viernes en su presentación en el Stage Front Stadium que el proyecto "es un yate, pero tenemos que meter remos", porque a todos les tocará "remar".

Garagarza, en rueda de prensa, aseguró que su primer objetivo es "aterrizar, observar y valorar" y explicó que está realizando una "auditoría personal interna" para conocer a la gente: "Me está llevando un trabajo importante, pero tengo que hacerla porque vengo a un sitio nuevo, con gente buena y me tengo que adaptar".

En cualquier caso, el director deportivo avanzó que ve "pasión, orgullo y sentimiento" en sus primeros contactos. "Voy a ir mucho a por valores y las personas, y luego obviamente el balón tiene que entrar", reflexionó. Además, se mostró convencido del ascenso porque "si no, no estaría aquí".

Pese a esta auditoría, Garagarza no está "descuidando" la situación de los "agentes y de mercado" de cara a la planificación de la siguiente temporada, en Segunda. Sea como sea, insistió en que su prioridad es "mirar a la cara a los jugadores y ver y leer en los ojos lo que piensan y quieren".

Preguntado por cómo podrá mantener a algunos de los mejores activos de la plantilla, como Darder o Braithwaite, Garagarza aseguró que la afición "debe estar tranquila", por que "todos tienen contrato con el Espanyol y están inscritos". El director deportivo apuntó que se hablará y analizará "caso por caso".

En cuanto a la salida de Joselu al Real Madrid, Garagarza desveló que estuvo implicado en la operación y valoró la opción preferencial sobre futbolistas de la cantera blanca tras la cesión: "El Madrid Castilla ha hecho una gran temporada y muchos jugadores tienen ofertas importantes de Primera. No es fácil".

Garagarza explicó que el Eibar, club en el que estuvo 16 años, "con poco ha hecho mucho". En este caso, con el Espanyol, reflexionó, se debe lograr "mucho con mucho". "Aquí tenemos muchos recursos, pero también hay que hacer mucho. La gestión de personas es más complicada cuanto más grande es el yate", reflexionó.

Llegar a estas alturas del verano no es "una excusa" para el director deportivo: "Si las cosas no salen, no será porque vine tarde. Si suspendo será porque no lo he hecho bien. Sería un gran problema tener que firmar doce jugadores, pero no es así. Estoy bastante tranquilo. Pas a pas (paso a paso, en catalán)", argumentó.

Sobre el peso de las categorías inferiores, el dirigente señaló que "debe haber chicos del fútbol base en el primer equipo, porque la cantera siempre responde". Y comentó que ha tenido contactos con sus responsables y con los del Femenino: "No creo en un modelo que no sea estar cerca de la cantera".

Respecto a Luis García, el entrenador del primer equipo, Garagarza confesó que no le conocía como técnico, pero sí como jugador, y al hacerlo ha supuesto "una sorpresa a nivel personal muy grande". El director deportivo ensalzó su "pasión y su esencia" y apuntó que está "muy contento" con el preparador.

En el plano personal, Garagarza manifestó que venir al Espanyol es "un reto y una ilusión" que afronta con ganas: "No es fácil poder llegar a equipos de nivel alto y el Espanyol lo es, pese a que ahora estemos en Segunda. Es un desafío que afrontamos con pasión y dedicación. Estoy emocionado. No lo habría esperado en mis sueños".

El nuevo director deportivo tuvo "palabras de agradecimiento" hacia Julen Lopetegui, entrenador del Wolverhampton inglés, club del que procede. "Le debo mucho", pronunció. También ensalzó la actitud de los Wolves "porque no ha habido ningún problema para la rescisión".