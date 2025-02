Garagarza: "El Espanyol no puede decir que no a una venta de Joan García cercana a su cláusula"

Fran Garagarza no se cansa de repetir que para un club como el Espanyol es necesario vender. El director deportivo blanquiazul, en una entrevista para 'Pericos Marca', quiso dejar claro que una buena venta como podría ser la de Joan García "no implica que deba ser por su cláusula de rescisión" y que lo importante es hacer un estudio de cuáles pueden ser las alternativas y el momento en el que llegue la oferta.

Garagarza fue preguntado por varios de los nombres propios que marcan la actualidad perica. Uno de ellos es Javi Puado, que termina contrato en junio. "Seguimos día a día. Hay contactos con sus agentes en las dos direcciones. Hay una fluidez. Hay situaciones de dificultad en la negociación por un jugador en buena edad y una posición tan clara, pero el Espanyol está trabajando al máximo. Y por parte de Javi, de la misma manera", comenzó explicando el director deportivo. Pero el de Mutriku fue todavía más contundente: "Iremos al máximo que la propiedad entienda. Es un referente, un gran jugador y un perico y chico de La 21”.

Iremos al máximo que la propiedad entienda. Es un referente, un gran jugador y un perico y chico de 'La 21' Fran Garagarza — Director deportivo del RCD Espanyol

No es la primera vez que Garagarza comenta que el Espanyol necesita una gran venta en verano: "Todos los clubs en España viven de vender. Nosotros mucho más. ¿Qué es una buena venta? No hay que tener miedo. Pero luego hay que invertir y que sea cíclico. Hay que saber quién ocupará la posición de la venta. La viabilidad del club pasa por mantenernos, pasa por una ampliación de capital y pasa por una buena venta. Luego hay que acertar en lo que vayas a traer para volver a mantenerte e ir creciendo con pasitos muy firmes pero seguros”.

Joan García, ¿la gran venta?

En ese sentido, uno de los grandes protagonistas del mercado de verano podría ser Joan García. "Una buena venta no implica que deba ser por su cláusula de rescisión. En el mercado de verano sí, porque la llamada del Arsenal llegó en la última semana. Pero si vienen el 14 de junio por un dinero cerca de la cláusula entre fijos y variables, siempre hablando en un ejercicio ficticio, el Espanyol no puede decir que no porque lo necesita", explicó el director deportivo, que comentó luego que siempre "hay que basarse en el valor de mercado, el estudio del área de porteros, en su sucesor, en si hay alguien en la cantera y en lo que podría costar otro portero".

Sobre Manolo González, Garagarza explicó que "no" ha tenido "dudas en ningún momento de la temporada". "Ha habido momentos delicados, por ejemplo el día del Girona sentimos mucha vergüenza, mucha. Pero yo mismo le dijo que lo íbamos a sacar entre todos. Tenemos un entrenador de cantera, flexible a efectos tácticos, gestión de grupo con nota alta y sentimiento 100% perico. Estamos ante un modelo de entrenador que es el que necesitamos para el crecimiento del club".

Tenemos un entrenador de cantera, flexible a efectos tácticos, gestión de grupo con nota alta y sentimiento 100% perico. Estamos ante un modelo de entrenador que es el que necesitamos para el crecimiento del club Manolo González — Entrenador del RCD Espanyol

El club y la cantera

Sobre la situación actual y de futuro del Espanyol, el directivo insistió en la necesidad de "potenciar la cantera": "En las reuniones con la propiedad tenemos unas limitaciones y no podemos movernos en unos mercados en los que nos movíamos antes. Hay que ir a por una potenciación de la cantera al máximo. Con los recursos que tengo, debo sacar rendimiento. No vale de nada quejarme".

Fran Garagarza sabe que está "en un club grande" y eso se ve "cuando el estadio está prácticamente lleno, la afición que se desplaza cuando jugamos y cuando ves partidos del Juvenil y del femenino". "Toda esa masa social es de club grande y todo eso te lleva a una gran responsabilidad", añadió Garagarza, que dejó claro que "nos debemos a la afición, que está por encima de todo".