El otro ganador del derbi

El Espanyol cayó derrotado ante el FC Barcelona en un derbi en el que mereció un mejor resultado. Los hombres de Manolo González tuvieron las mejores ocasiones, sin embargo, la eficacia de los azulgranas, la falta de puntería local y los milagros de Joan Garcia bajo los palos evitaron que el conjunto blanquiazul sumara algún punto.

Se esperaba un partido intenso, con mucha tensión debido a todos los alicientes previos al encuentro, pero nada más lejos de la realidad. Evidentemente, hubo un ambiente 'caliente', habitual en este tipo de derbis, pero los nervios no llegaron a más. Ni sobre el terreno de juego ni en la grada se produjeron incidentes destacables.

Los jugadores del Barça celebran uno de sus goles frente al Espanyol / Gorka Urresola Elvira

En la parcela puramente deportiva, la polémica ya llegó con la asignación de Víctor García Verdura, árbitro catalán, para dirigir el encuentro. De hecho, Manolo González criticó esta decisión en la rueda de prensa previa al derbi: "Creo que es un error. Son cosas que no tienen mucho sentido. Se genera una polémica donde no había. Así como yo tomo decisiones, el CTA también las toma, y espero que no vuelva en contra. Es un error, se podía evitar".

El CTA decidió romper el criterio de territorialidad y asignar un colegiado catalán para un derbi entre dos equipos catalanes, con todas las consecuencias que esta situación puede conllevar. Sin embargo, por el bien del fútbol y de todas las partes implicadas, García Verdura fue poco protagonista en un derbi de gran nivel futbolístico.

CORNELLÁ-EL PRAT (BARCELONA), 03/01/2026.- El defensa del Barcelona Gerard Martín (2d) lucha con Pere Milla (i), del Espanyol, durante el partido de la jornada 18 de LaLiga entre el RCD Espanyol y el FC Barcelona, este sábado en el RCDE Stadium. EFE/Alejandro García / Alejandro García / EFE

El colegiado de Mataró, que cumple su tercera temporada en Primera tras ascender para la campaña 2023/24, logró dar el salto tras dos temporadas en Segunda División, donde dirigió un total de 43 encuentros y, en ese momento, se convirtió en el árbitro más joven de toda la plantilla de LaLiga. Y lo cierto es que estuvo al nivel que demanda un partido de esta categoría.

Víctor García Verdura dirigió el encuentro de manera prácticamente impecable, evitando las típicas tanganas o enfrentamientos que suelen darse en este tipo de partidos. Apenas mostró dos tarjetas amarillas, a Pol Lozano y Manolo González por protestar, e interpretó a la perfección las distintas acciones del juego.

En pocas ocasiones un árbitro pasa desapercibido tras un derbi, y que García Verdura lo haya logrado es todo un mérito tanto suyo como del CTA. Este experimento exitoso abre ahora la puerta a replantear el criterio de territorialidad, lo que permitiría que los colegiados dirijan partidos de equipos de su propia región sin que ello afecte al desarrollo del juego.