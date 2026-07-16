Gabriel Moscardo y el método Manolo: "Mezclamos físico y técnica, pero siempre con balón"

El RCD Espanyol avanzó este jueves en su preparación con la segunda jornada de trabajo en Navata, donde el club blanquiazul inició el miércoles su primer stage de pretemporada, una concentración que sirve, entre otras cosas, para que las caras nuevas puedan aclimatarse al equipo y al míster.

Así lo ve Gabriel Moscardo, tercer fichaje del Espanyol de Monchi que ya ha completado varias sesiones a las órdenes de Manolo González: "Está yendo muy bien, creo que los compañeros me están ayudando, charlando conmigo, aunque aún tengo que hablar más español. Pero va muy bien, el feedback de mis compañeros también, estoy contento de estar acá".

En declaraciones a los medios oficiales del club, bajo el nuevo formato 'The Walk', el mediocentro brasileño aseguró que su primer contacto con el fútbol español ha tenido "mucha intensidad y calidad": "Es lo mejor de todo en un sitio así. Estoy contento".

Gabriel Moscardo, jugador del RCD Espanyol / RCD ESPANYOL

Diferencias con Francia y Brasil

El pivote llega cedido por el PSG y, a sus 20 años, cuenta ya con experiencia en Brasil, Francia y Portugal. Pero en ningún sitio se trabaja como en LaLiga: "Creo que en los otros países, hacen más físico, en Francia y en Brasil es más físico, un proceso menos técnico y más físico".

"Creo que aquí en España intentamos mezclar más, con muchos aspectos técnicos, pero todavía tenemos que entrenar físicamente. Pero siempre con el balón, siempre con partidos, con la portería", añadió Moscardo, que cree que es "lo mejor" porque de esta forma "estás siempre en contacto con el esférico y cuando empieza la temporada ya tienes toda esta intimidad con el balón".

Gabriel Moscardo, jugador del RCD Espanyol, presentado / Gorka Urresola

La plantilla blanquiazul afronta varios días de concentración en el Hotel Torremirona, jornadas que incluyen un par de partidos, el primero este sábado frente al Olot. "Tengo ganas de jugar, de entrar en partido con mis compañeros, para sentir cómo vas con el míster, con todos. Tener esta primera experiencia de partido, creo que vamos a ganar y va a ser muy bueno", dijo al respecto.

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Finalmente, Moscardo mandó un mensaje a la afición blanquiazul, a la que tiene "muchas ganas" de conocer, "de sentir la atmósfera, el clima y todo". "Para aquellos que van a ver el partido, estoy seguro de que voy a sentir toda esta atmósfera y voy a sentirme como en casa", concluyó.