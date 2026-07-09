Gabriel Moscardo: "Luis Enrique y Luis Campos esperan de mí que sea protagonista en el Espanyol"

El RCD Espanyol vivió este jueves su tercera jornada consecutiva de presentaciones. Le tocó el turno esta vez a Gabriel Moscardo, pivote brasileño que aterriza en Cornellà-El Prat cedido por el PSG. Con un futuro muy prometedor por delante, la joya de Luis Enrique espera jugar los máximos minutos posibles en el club blanquiazul y "quedar en las posiciones más altas de la tabla".

El sueño de Moscardo no es otro que formar parte algún día de la plantilla de Luis Enrique, vigente campeona de Europa por segunda temporada consecutiva. Pero para ello, deberá darlo todo este año en el Espanyol: "Ahora estoy 100% enfocado en jugar en el Espanyol. Tengo que dar lo máximo de mí, sé que puedo jugar como jugué en Corinthians, con mi alegría y personalidad".

El brasileño, eso sí, trasladó lo que esperan tanto Luis Campos como Luis Enrique de él este año en el Espanyol: "He hablado más con Luis Campos, director deportivo. Él me da mucha confianza, y me traslada las palabras de Luis Enrique, con él concretamente no he hablado. Esperan más minutos, ser más protagonista, jugar más. Ellos saben que si juego más, voy a mostrarme al mundo que soy capaz de jugar en el PSG. Esperan más minutos y protagonismo porque eso nos irá bien a todos".

Luis Enrique, técnico del PSG / ADAM VAUGHAN

¿Qué le pide Manolo?

Sobre su madurez a sus 20 años, explicó que cada temporada se siente "más preparado para el alto nivel". "Empecé muy joven, pero tras dos experiencias en Francia y Portugal (en la Europa League), siento en mí mismo un jugador más preparado en todo para ser más protagonista y jugar siempre. Ya me adapté al fútbol europeo y ya sé de toda la intensidad que se necesita. Me siento preparado de verdad, técnica y físicamente", añadió.

Preguntado por su posición natural, afirmó sentirse más cómodo "como un '6', de mediocentro defensivo", pero le atrae muchísimo que Manolo le proponga jugar más adelante: "Jugar o con dos o yo solo. Eso es lo más cómodo, pero me siento cómodo más adelante también, pisando área y tratando de marcar goles. Al salto y de cabeza tengo una virtud. Si Manolo me deja más libre puedo dar goles y asistencias, tener peligro".

"Manolo también me mostró cómo quería que yo jugase. Me llamó la atención, porque me dio opciones de jugar en todas las posiciones de mediocentro. Cuando empecé mi carrera era más defensivo, en Francia y Portugal aprendí a jugar más avanzado como '8' o '10'. Manolo me habló de esa posibilidad y me llamó la atención", insistió al respecto.

Moscardo, nuevo jugador del Espanyol / RCDE

Gabriel Moscardo también se pronunció sobre lo que le llamó la atención del Espanyol y la importancia de Monchi: "Fue la grandeza del club, y cuando Monchi te contacta y está interesado en sumarte a su proyecto tan atractivo... Hicimos reuniones y me trasladó mucho optimismo y confianza, sumado con la grandeza del club, el campeonato... Todo eso me llamó la atención".

Aspiraciones y futuro

Finalmente, sobre las aspiraciones a nivel grupal, el jugador propiedad del PSG espera "hacer buenos partidos, contra los grandes también, sumar puntos siempre para quedar en las plazas más altas posibles de la tabla".

Su futuro está claramente ligado al PSG. No en vano pagaron por el 20 millones hace dos años. Pero no descarta Moscardo seguir en el Espanyol el año que viene: "¿Quedarme? Espero ser feliz aquí. Llegué a Barcelona hace tres días. Mi primera impresión es que me encanta, el calor, las personas, la playa... En Brasil decimos: 'Nunca digas nunca'. No sabemos el futuro, espero que sea una gran temporada. Entonces espero ser feliz y al final de temporada vamos a mirar todo. Creo que España es un país donde adoraría vivir. El Espanyol me da todas esas condiciones para ser feliz. Veremos a final de la temporada, si tenemos la opción de seguir, podemos conversar".