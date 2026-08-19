Gabri Martínez, nueva opción para el Espanyol

El RCD Espanyol comenzó la temporada de la mejor manera posible tras imponerse de manera contundente al Levante en la primera jornada de LaLiga EA Sports, con un resultado de 3-0, gracias a los goles de Roberto Fernández, por partida doble, y de Dolan. No obstante, teniendo el precedente de la campaña pasada, en la que, pese a la gran primera vuelta, terminaron sufriendo para lograr la salvación, la plantilla del conjunto catalán sigue sin estar cerrada y desde las oficinas de Cornellà valoran alternativas para subir el nivel del club.

En este sentido, más allá de otras opciones que ya han sonado en las últimas semanas como Bryan Gil o Bryan Zaragoza, la entidad perica valora la posibilidad de acometer la incorporación de Gabri Martínez, aunque por el momento la operación se antoja complicada.

El Braga solo quiere venderle

El Espanyol habría solicitado al SC Braga la cesión del canterano del Girona, el cual puede jugar tanto de interior izquierdo como en cualquiera de los dos extremos. Sin embargo, el problema radicaría en que el club portugués solo valora la posibilidad de traspasarle de manera definitiva, sin plantearse la vía de la cesión que estarían solicitando desde el RCDE Stadium.

Por su parte, Gabri Martínez viene de ser una pieza clave en la Primeira Liga en las dos campañas que lleva en el Braga, disputando 30 encuentros en la 24/25 y 28 en la 25/26. De hecho, fue en el curso 24/25 donde más logró demostrar su capacidad de hacer cifras, al lograr cuatro goles y dos asistencias, mientras que en la temporada más reciente logró un tanto y facilitó otros dos a sus compañeros. No obstante, su gran nivel en la pasada Europa League despertó el interés de varios clubes, pues en la competición europea anotó cinco goles y repartió una asistencia en 14 partidos.

dos Santos cae junto a Gabriel Martínez / Julio Muñoz / EFE

De esta manera, habrá que ver si los blanquiazules logran incorporarle para reforzar su plantilla o si, por el contrario, se ven obligados a ir a por otra de las opciones que tienen en lista, ya que parece difícil que el Espanyol dé por cerrada su plantilla sin incorporar a más jugadores. Eso sí, el tiempo apremia y solamente queda algo menos de dos semanas para el cierre del mercado de fichajes, mientras que el equipo dirigido por Manolo González deberá hacer frente a otros dos rivales antes de la conclusión de la ventana de transferencias: contra el Real Madrid en Cornellà y ante la Real Sociedad a domicilio.