Futuro incierto de Omar El Hilali en el Espanyol

Fichajes a un lado, uno de los culebrones del verano en clave perica es el 'caso Omar El Hilali'. El lateral marroquí tiene contrato con el Espanyol hasta junio de 2027, pero su última gran temporada le ha puesto en el foco de varios clubs europeos, que podrían pagar una cláusula de rescisión muy apetecible.

Una cláusula que no sería de 15 millones de euros, sino de 25, según informó 'LaGrada'. Omar siempre ha manifestado su intención de renovar con el club blanquiazul, pero en entrevistas recientes desveló que la dirección deportiva todavía no se ha puesto en contacto con él.

El Villarreal, atento

Un movimiento que debería llegar cuanto antes, pues equipos como el Villarreal ya han mostrado interés en el lateral diestro. "Queda mucho mercado. El club no ha hablado conmigo ni con mi representante. Ha salido que voy a renovar y yo no sé nada. No ha habido ningún contacto del club, si lo hubiese lo diría encantado. Aunque eso no significa que vaya a salir", dijo el defensor de 21 años.

Ajeno a todo el ruido sobre su futuro, Omar El Hilali pasó por los micrófonos de Espanyol Media para hablar de la pretemporada y las expectativas del nuevo curso con un grupo que considera "una familia". "El equipo está con ilusión y sabiendo que hemos de coger ritmo. Ahora vienen tres partidos muy exigentes (Wolfsburgo, Union Berlin y Newcastle) y serán muy parecidos a lo que nos espera en LaLiga. Hemos de prepararnos al máximo para estar a punto para la competición de verdad”, aseguró el marroquí.

Objetivo: Atlético

El objetivo del equipo no es otro que "seguir corrigiendo cosas estas dos semanas" para "llegar frescos al primer partido de Liga ante el Atlético de Madrid": "Estamos en un nivel muy bueno, pero LaLiga es muy exigente y cada partido será una final. Hay que pensar partido a partido y día a día para poder competir y lograr el objetivo lo antes posible”.

Preguntado por las nuevas incorporaciones pericas, Omar comentó que "se están adaptando muy bien": "Los estamos acogiendo de una manera muy especial. A muchos los conocíamos, pero como grupo estamos tratando de que se integren lo antes posible".