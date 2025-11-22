El futuro del Espanyol, a examen en el tramo final de 2025

El Espanyol recibe este lunes al Sevilla en el primero de los últimos cinco choques que restan de Liga para concluir el 2025. Afronta el cuadro blanquiazul una recta final de año cargada de partidos ante rivales que podrían considerarse de 'su liga', por lo que los resultados marcarán el futuro de un equipo que ocupa actualmente posición europea con 18 puntos en el casillero.

A los de Manolo González les esperan dos partidos en Cornellà-El Prat y tres a domicilio, en un duro tramo de la temporada que podría consolidarle en la parte noble de la clasificación para afrontar el 2026 con más ilusión que nunca; o, por el contrario, de no superar el bache antes de finalizar el 2025, el equipo perico entraría en una preocupante dinámica pese al gran inicio de campaña que le obligaría a pensar únicamente en la salvación.

Sevilla y Celta, ¿rivales directos?

El primer compromiso es el ya mencionado partido frente al Sevilla de este mismo lunes, rival al que el Espanyol aventaja en dos puntos y que parece haber dado con la tecla con Matías Almeyda en el banquillo. Tras algún que otro año en el ostracismo, los hispalenses (16 puntos) tratarán de regresar este curso a competición europea, por lo que podrían considerarse en estos momentos rival directo del Espanyol.

Una semana más tarde, el domingo 30 de noviembre, tocará viajar a Balaídos para medirse a un Celta en auge (suma 16 puntos) y que está empezando a despertar tras un inicio de campaña en el que apenas sumaba empates. Los de Claudio Giráldez, eso sí, recibirán a los blanquiazules inmediatamente después de su compromiso europeo frente al Ludogorets, con el desgaste que eso conlleva. Sea como sea, los gallegos aspiran a repetir una gran temporada y volver a clasificarse para la Europa League de cara al año que viene.

Rayo, Getafe y Athletic, con Copa de por medio

Lo próximo para el Espanyol será recibir en casa al Rayo Vallecano el domingo 7 de diciembre, en el que será el último partido del año en el RCDE Stadium, feudo donde el club blanquiazul ha logrado hacerse fuerte para conseguir la salvación hace unos meses y para consolidarse en posiciones europeas en este inicio de Liga. Los de Iñigo Pérez atesoran en estos momentos 15 puntos, tres menos que el cuadro perico. Antes de recibir al Rayo, eso sí, el Espanyol viajará a Palma de Mallorca para afrontar la segunda ronda de la Copa del Rey ante el Atlético Baleares de Segunda Federación (4 de diciembre).

Y para concluir el 2025, dos partidos a domicilio en dos feudos que no se le dan precisamente bien al Espanyol. Primero viajarán a la capital para enfrentarse al Getafe el sábado 13 de diciembre, un duelo entre dos de los equipos revelación, pues los azulones llevan solo un punto menos (17) que los blanquiazules. Y finalmente, visitarán San Mamés el lunes 22 de diciembre para medirse al Athletic Club de Valverde, que comparte posición y puntos (17) con el Getafe pero que sobre el papel debería luchar por entrar en Champions.