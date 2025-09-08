El futuro del Espanyol está asegurado: los cedidos deslumbran en Segunda

La primera plantilla del RCD Espanyol disfruta este lunes de una jornada de descanso que se alargará hasta el miércoles, cuando los pupilos de Manolo González vuelvan al trabajo para preparar el partido del próximo lunes frente al Mallorca. Más tarde se incorporarán los tres internacionales blanquiazules, Omar El Hilali, Pickel y Koleosho. El primero en hacerlo será el lateral, pues Marruecos disputó este mediodía su segundo y último partido de este parón de selecciones, en el que Omar no ha tenido participación. Habrá que esperar unas horas más para el regreso de Charles Pickel (RD Congo) y de Luca Koleosho (Italia Sub-21), cuyas selecciones juegan este martes frente a Senegal y Macedonia del Norte Sub-21, respectivamente.

A quien no afecta el parón de selecciones es a LaLiga Hypermotion, donde el Espanyol tiene a varios futbolistas cedidos que han deslumbrado en la cuarta jornada disputada este fin de semana. Son ocho los jugadores que el club blanquiazul tiene a préstamo esta temporada 25/26, con el único objetivo de que regresen el año que viene ya curtidos y con minutos a sus espaldas: Omar Sadik (Pau, Ligue 1), José Gragera (Dépor), Justin Smith (Real Sporting), Marcos Fernández (Ceuta), Hugo Pérez (Huesca), Rafa Bauza (Mirandés), Pablo Ramón (Racing de Santander) y Roger Hinojo (Cultural Leonesa).

De todos ellos, destacaron Roger Hinojo, Marcos Fernández, Pablo Ramón y Rafa Bauza, que ya se han convertido en piezas clave para sus respectivos entrenadores y que auguran un gran relevo generacional en el Espanyol del futuro.

Temporada ilusionante en Segunda

En la Cultural Leonesa ya se muestran sorprendidos con la rápida adaptación de Hinojo, con su capacidad para sacar el balón jugado y con su desparpajo con tan solo 20 años. Tras haber sido titular en la jornada 3 ante el Sporting como tercer central, disputó ayer 83 minutos en su posición natural (lateral izquierdo) en el empate a cero frente a un recién descendido como el Leganés, ganando todos los duelos en defensa y atreviéndose en ataque.

Por su parte, Marcos Fernández repitió en el once inicial del Ceuta tras haber tenido 71 minutos sin mucho brillo ante el Racing de Santander. Este pasado domingo, en la victoria por 2-1 frente al Huesca, completó un partido de notable. Si bien no vio portería -estuvo cerca-, se desenvolvió bien en la punta del ataque para generar espacios y asistir a los extremos Aisar y Koné. “Marcos creo que ha hecho un partido sublime. Solo le ha faltado el gol. Si lo mete ya lo sacamos a hombros. Esa tiene que ser la actitud”, señaló el técnico del Ceuta, Juan José Romero, tras el encuentro.

También dejó buenas sensaciones Pablo Ramón, en el que era su debut con el Racing. Entró al descanso con un marcador de 2-0 en contra y ayudó a la remontada (2-3) de su equipo. Asombrados están en Cantabria con su salida de balón, que ayudó al Racing a deshacerse de la presión del Almería. Prueba de ello es su 95% (37/39) de acierto en el pase y con 13/14 pases completados en el último tercio, todo ello siendo central y en su primer partido oficial -había disputado amistosos con el Espanyol- tras su lesión de gravedad hace año y medio, el 21 de abril de 2024.

Y más feliz todavía se marchó Rafa Bauza. El nuevo jugador del Mirandés anotó su primer gol en la élite, un disparo con la zurda desde fuera del área que abrió el marcador y que encarriló la goleada del cuadro jabato a domicilio frente al Albacete. "Ha sido increíble, no sabía ni cómo celebrarlo. Las semanas de entreno hacen que nos conozcamos más", aseguró el jugador tras el encuentro. Más allá del tanto, Bauza cumplió en la medular en su segunda titularidad consecutiva, con un 98% de acierto en el pase y muy atento en las intercepciones.

En cuanto al resto de cedidos, Omar Sadik sigue recuperándose de una lesión y José Gragera -un fijo en el once del Dépor- fue baja al notar molestias dos días antes del partido frente al Sporting, equipo en el que precisamente no logra brillar Justin Smith con su rol de suplente. Finalmente, el central Hugo Pérez, que dejó buenas sensaciones en su debut con el Huesca ante el Eibar, no tuvo suerte ayer contra el Ceuta y fue sustituido al descanso.