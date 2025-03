“El fútbol funciona como laboratorio de los avances en medicina”

El programa de debates Club 1900, una iniciativa organizada por el RCD Espanyol con la intención de ofrecer charlas, debates y ponencias sobre aspectos relacionados con la innovación en la industria del deporte, vivió este martes en el Recinto Modernista del Hospital de Sant Pau en Barcelona su tercera edición, ‘Avances médicos en el mundo del deporte’, con la participación de médicos ilustres como Edu Mauri, Ramón Cugat o Narciso Amigó.

La ponencia, en el marco de la celebración del 125 aniversario blanquiazul y que comenzó con un homenaje a Carles Miñarro (médico del primer equipo del FC Barcelona que falleció hace diez días), estuvo moderada por Edurne Cubero -directora de marketing y comunicación de la Clínica Corachán- y contó la participación de pericos ilustres y expertos de primer nivel: el Doctor Narciso Amigó (Director del área de salud del RCD Espanyol), el Doctor Ramón Cugat (director del Institut Cugat y de la unidad de traumatología del hospital Quirónsalud), el Doctor Eduardo Mauri (miembro del cuerpo médico de Pep Guardiola en el Manchester City), el Doctor Josep Antoni Gutiérrez (especialista en Medicina del Deporte) y la Doctora Gemma Pidemunt (especialista en cirugía de la extremidad superior en la Clínica Corachán).

Sin diferencias entre Premier y LaLiga

Edu Mauri, exjugador perico y ahora médico del Manchester City, aseguró que no hay diferencias entre LaLiga y la Premier en cuanto al número de lesiones, pero sí en la forma de tratarlas: “Si comparas España con Inglaterra, aquí va todo más pausado, pero las lesiones son las mismas. La muscular es la más frecuente. Aquí vamos muy al límite, allí son todo protocolos. En España tenemos ideas aproximadas sobre la lesión y vamos sobre la marcha, por sensaciones o por importancia del futbolista en el equipo”.

En todos los países hay las mismas lesiones, pero con diferentes formas de tratarlas Eduardo Mauri — Médico del Manchester City

Las lesiones vienen cuando vienen, y eso lo sabe Mauri: "Este año en el City hemos tenido cinco cirugías, nunca había pasado antes. Lo normal es una o dos". Lejos de Europa, "en Qatar es otra idea, tratas de cambiar algo y vuelves dando gracias de no haber cambiado tú. Es otro fútbol, allí tienen mucha fe (en su dios y su religión) y cuando hay una lesión todo se apoya en eso".

Mientras, el Doctor Ramón Cugat explicó que "cada día se avanza en medicina". "El cambio más importante, quizás, ha sido poder utilizar los factores de crecimiento, unas proteínas que tenemos en nuestra sangre. Tratados adecuadamente nos ayudan a recuperar más rápido un ligamento, un tendón, un músculo...", añadió.

Deporte femenino y dopaje en el fútbol

Pidemunt, por su parte, pidió fomentar la investigación en la prevención de las lesiones. Sobre el deporte femenino, explicó que por factor hormonal “no es lo mismo una lesión en una niña que en una mujer”, y tampoco en comparación con un hombre. "Hay que aprovechar el auge del fútbol femenino, porque nos basamos sobre todo en estudios sobre varones", añadió. Además, aseguró que en la Clínica Corachán operan “unos 150 cruzados al año de jugadores de baloncesto federados y son más mujeres que hombres, aproximadamente un 60-40%, sabiendo que hay menos mujeres jugando al baloncesto que hombres”.

El doctor Gutiérrez se pronunció sobre el dopaje en el deporte: “Hay una serie de sustancias que pueden ser nocivas para la salud. El problema es que se generan patologías por el abuso de una serie de sustancias. Concretamente en el fútbol, no se entiende demasiado. En un deporte individual sí, en el fútbol o en un deporte colectivo no tiene demasiado sentido, porque puedes correr más, pero si no contactas con el balón... De hecho, los casos que salen acaban siendo errores, con compras de productos contaminados, por ejemplo”.

Avances médicos

Preguntado por el control biológico del jugador y los diferentes avances, Amigó aseguró que “el fútbol funciona como un pequeño laboratorio de todos los avances en medicina”. Para explicarse, puso como ejemplo “los dispositivos que llevan los jugadores en el pecho o la espalda. Nos dicen todo lo que hace un futbolista, y el objetivo es siempre sacar el máximo rendimiento”.

El Espanyol y el Getafe son los equipos que menos lesiones están teniendo esta temporada. Porque se utilizan técnicas invasivas y porque se trabaja transversalmente Narciso Amigó — Director del área de salud el RCD Espanyol

Entre otros avances, mencionó que “en Alemania han simulado entrenamientos en altura (como el que hacen los ciclistas antes de una gran prueba) con una máquina y una serie de protocolos”. Eso sí, solo lo pueden aplicar “los equipos de élite, porque las máquinas son caras”.

Además, reveló que “el Espanyol y el Getafe son los equipos que menos lesiones están teniendo esta temporada. Porque se utilizan técnicas invasivas y porque desde el club se trabaja transversalmente. No es cada uno por su lado, todos van a una”.