Fran Garagarza: "Seguimos en el hospital"

Una sola temporada tardó el Espanyol en volver al lugar que merece, la Primera División del fútbol español. El club 'perico' superó todo tipo de obstáculos y situaciones difíciles para lograr el ascenso en un 'playoff' cargado de tensión y emoción.

Después de lograr el tan ansiado ascenso, el Espanyol buscará la estabilidad en Primera con ciertas limitaciones por la delicada situación económica. El director deportivo del cuadro 'perico', Fran Garagarza, atendió a SPORT para repasar el estado del club tras el ascenso, los próximos objetivos y un mercado de fichajes que se espera 'movidito'.

Pregunta: ¿Se ve capaz de afianzar el club en Primera?

Respuesta: No soy la única persona que debe realizar esa tarea, tengo una parte importante, pero somos muchos más los que luchamos por esa meta. Empezando desde la propiedad, por ejemplo, para trabajar de la mano por la situación económica que vive el club. Como dije, seguimos en planta, pero dentro del hospital por una gestión anterior a nuestra llegada que nos limita y lastra mucho. Eso lleva a una situación de máxima dificultad en una categoría tan exigente como es la Primera División. Llevo un año en el club y esas limitaciones económicas que me encontré, al ser previas a mi llegada, nos han ahogado, pero es obvio que buscamos la estabilidad, trabajando año a año. Por desgracia, no vamos a tener ahora mismo el Espanyol de otros años, es la realidad. Seguimos en el hospital. Pese a todo, daremos el máximo como siempre por el bien del club.

¿La apuesta por Manolo como técnico del primer equipo es significativa para la estabilidad?

Todo lo que sea dar estabilidad al cuerpo técnico es clave. Manolo es un entrenador al que firmamos la temporada pasada a pesar de que contaba con ofertas de otros clubes, de superior categoría y con mejores condiciones. En su presentación, hace un año, ya dije que incluso con un descenso del filial iba a continuar por su contrato de dos años. Cuando se le dio la oportunidad de entrenar al primer equipo, en 16 partidos ha demostrado su valía y se ha ganado la continuidad en cuanto a gestión, de lecturas tácticas, cantera… Tenemos ese entrenador que tiene similitudes con otros de la categoría que vienen del fútbol base.

¿Cómo está la situación económica del club?

Todos los clubes estamos en la misma situación, no solamente el Espanyol. A nivel de presupuesto y límites salariales, el endeudamiento de los clubes es muy grande en cuanto a salarios, vivimos mucho de presupuestos en función de que se den unos objetivos, y no todos los logran. Cuando pasa eso, tienes un problema económico importante porque vives por encima de las posibilidades. Y también cuando las expectativas están por encima de la realidad. Dos conceptos que hay que subrayar.

¿Es necesaria alguna venta importante en este mercado?

Debemos lanzar la pregunta: ¿qué es un gran traspaso? No es lo mismo traspasar bien que mal, no es lo mismo hacer un traspaso ahora pensando que será bueno, y que el año que viene puede ser mejor, no es lo mismo hacer un traspaso ahora y que el año que viene se pierda valor… El timing, el precio, la línea de sucesión de ese jugador… son las grandes líneas a desarrollar por una dirección deportiva.

¿Con qué objetivo encara el Espanyol el regreso a Primera?

El primer objetivo es mantener la categoría. Somos recién ascendidos, con dos descensos recientes y con limitaciones económicas. Es un objetivo complicado y exigente, como lo fue el ascenso, y debemos ser conscientes de ello. Buscamos tener una plantilla equilibrada y una línea de sucesión de jugadores. Además, se mantienen intactos los tres pilares de nuestro plan estratégico, que pusimos en marcha desde nuestra llegada la temporada pasada: viabilidad económica, La21 y socializar el territorio. Al mismo tiempo queremos dar continuidad a la metodología y al modelo y estilo de juego que hemos aplicado en los equipos de La21, y evitar la fuga de talentos, reteniendo el talento que tenemos desde el primer equipo al fútbol base. De ahí por ejemplo el gran número de renovaciones que hemos realizado durante este año.

¿Qué papel debe tener la afición en el crecimiento del club?

Es el punto número uno en el club. No hubiéramos ascendido sin la magia de nuestra afición en nuestro estadio, estoy convencido de ello; tanto en el partido del Oviedo como el del Sporting. Lo que vivimos ante el Oviedo no lo había visto en ningún otro estadio. El primer gol lo marca nuestra gente con el recibimiento del autobús en el estadio, es algo que te emociona. Debemos lograr esa magia y química, el equipo debe emocionar, dar alegrías a la afición porque así nos devuelven lo que damos. Buscamos un estadio lleno, que lo que se ha vivido en el 'playoff' siga en LaLiga, que en los momentos difíciles nuestra gente empuje y ayude. Así han logrado los objetivos muchos equipos. Creo que el crecimiento del club viene desde la afición, y por eso nos debemos a ella. Es lo más importante, nos debemos a ella. Pongo un ejemplo que considero importante: esas familias que se han desplazado esta temporada para vernos, esas generaciones de pericos, algo que apasiona y que hace que el Espanyol sea un gran club.