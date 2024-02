Fran Garagarza: "No puedo estar satisfecho con los fichajes"

El director deportivo del RCD Espanyol, Fran Garagarza, hizo balance en una rueda de prensa sobre el trabajo del club en el recién finalizado mercado invernal. No ha habido muchos movimientos en la entidad 'perica', con tan solo la salida de Ramon Ramos y el regreso de Rubén Sánchez tras romper la cesión que le unía al CD Mirandés.

Garagarza mostró su descontento y explicó el trabajo realizado en la ventana de fichajes invernal. "Ha sido un mercado con limitaciones, pero no por eso donde no se haya trabajado ni analizado. Entendemos que tenemos una plantilla con una buena nota, pero que va a dar un paso más, con jugadores lesionados y serán los fichajes de invierno. Hay máxima confianza en la plantilla", expuso.

Del mismo modo, justificó los pocos movimientos en la ventana invernal: "El mercado ha estado marcado por la limitación económica y basado en la confianza en que estos jugadores nos ayudarán a lograr el objetivo. Dentro de la limitación, se ha hecho retoques para el plantel, pues todo el trabajo se hizo ya en verano. Confiar y ayudar al equipo de hoy".

Preguntado por el rendimiento de las incorporaciones de verano, Fran Garagarza señaló que "no estoy satisfecho". "Pere Milla y Aguado están jugando mucho, Ramon ya ha salido. Keita está jugando poco y Víctor Ruiz ha tenido esa lesión larga. Salvi no está teniendo tampoco muchos minutos. No estoy satisfecho, ni con ellos ni con la plantilla, debe dar más y hay margen de mejora y confiamos en que haya. A día de hoy no me pongo nota buena para nada", esclareció.

Asimismo, manifestó su malestar por los gritos de la afición 'perica' contra la propiedad y el entrenador del equipo, Luis Miguel Ramis. "Lo pasé mal, mucha tristeza la verdad. Me da sobre todo ganas para revertir esto, porque esto es de todos y entre todos lo vamos a sacar. Y en cuanto demos, nos van a dar los aficionados. A base de resultados a base de alma y corazón, la sinergia con la afición volverá", expresó el director deportivo.

Pese a eso, Fran Garagarza ratificó el puesto del entrenador catalán al frente del equipo: "El entrenador hubiera seguido siendo Ramis aunque se hubiera perdido".