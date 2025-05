Fran Garagarza: "Puado quiere seguir en el Espanyol"

El director deportivo del RCD Espanyol, Fran Garagarza, aseguró que está trabajando en un contrato a largo plazo para Manolo González y dejó claro que con Puado "hay que ir a máximos para que se quede" porque es el gran referente y líder de la entidad. En la rueda de prensa de valoración de la temporada 24/25, el responsable del área deportiva se pronunció sobre la posible continuidad de los cedidos y afirmó que "todavía no hay ningún fichaje cerrado".

Garagarza, en su discurso inicial, remarcó la "dificultad de haber logrado el objetivo". "Hay una gran satisfacción, una gran alegría, no puede ser de otra manera. Es para estar satisfechos: hemos tenido dificultades de competir en ese alambre y lograrlo". El director deportivo quiso "agradecer a la afición" porque "nos la jugamos en nuestro estadio y sin ellos no se hubiera dado, es muy difícil lograr las cosas sin el impulso de nuestra gente". Quiso elogiar también a la plantilla, "a todo el grupo" y al staff, "no solo al líder Manolo, sino a todo el grupo formado en La21".

Respecto a la próxima temporada, el director deportivo explicó que "el objetivo es lograr la permanencia. Este año ha mejorado la posición, no la agonía". Pero no se quedó ahí: "Tenemos que mejorar y lograr no llegar al límite de la agonía en la última jornada. ¿Estaremos en ese grupo? Nunca se sabe. Si arrancas bien, quien te dice que no puedas ser ese equipo que esté en cierta comodidad. O al revés. Las Palmas ha bajado sin ser un recién ascendido. Trabajaré duro para lograr que el equipo mejore lo que hemos hecho este año. Luego, te pone en su sitio cada partido", finalizó sobre las aspiraciones del Espanyol en la 25/26.

Negocian con Manolo y Puado

Fran Garagarza habló de muchos nombres propios, además del futuro de Joan García. El principal foco de atención fue Manolo González. El director deportivo fue breve y claro: "Estamos negociando otro contrato más a largo plazo para Manolo".

Sobre Javi Puado, dijo que "es un referente". "Tiró del equipo ante Las Palmas y Oviedo, y no solo ese detalle. También el día a día y su liderazgo, es referencia para la cantera. Puado ese el jugador con el que hay que trabajar a máximos para que se quede. Estamos en esa sintonía con sus agentes, trabajando en buena línea. Ahora que ha acabado la Liga debe acelerarse todo, se han intensificado las negociaciones, la buena noticia es que él quiere estar en el Espanyol".

Cedidos y Omar

Se pronunció también sobre los cedidos, asegurando que el club trabaja en la continuidad de "Roberto y Romero". "Queremos que sigan. Ellos dos son la prioridad, pero puede haber situaciones a trabajar con otros de los cedidos. Sobre Roberto, no escondió que "no podemos pagar 10 millones de opción de compra del Sporting de Braga". "El club no me ha dado esa posibilidad, aunque me gustaría. Hay que ver otras fórmulas, eso sí es algo que hemos hablado. Entendemos que la revalorización de jugadores jóvenes es algo a trabajar, es la línea para crecer", apuntó.

Finalmente, acerca de Omar El Hilali, el mensaje del club es el mismo que con Joan García: "Es muy importante para nosotros. Ahí está su rendimiento y su fiabilidad. No cambia nada Joan Omar o cualquier otro. El club que tenga interés en Omar, hay una cifra, el mensaje es el mismo. Solo faltaría que no pongamos en valor el nivel que nos han dado”.

Cantera

Acerca de la cantera y su importancia, Garagarza quiso poner en valor "la media de chicos de la casa y de canteranos con minutos disputados" y la cantidad de canteranos en el primer equipo". Eso sí, dejó claro que "no va a haber director de fútbol base, siempre lo he sido yo junto a responsables de cada área".

Preguntado por los cedidos que el Espanyol tiene en otros equipos, el director deportivo insistió en seguir "el plan estratégico de tener un 50% de jugadores canteranos o catalanes. Hay que dar pasos para ello. Aquí tenemos chicos que son nuestros, cuando termine la temporada (algunos siguen con objetivos en juego) haremos las valoraciones individuales con cada chico. Lo que planteo de ese canterano y catalán es una línea importante".

Situación del mercado

Finalmente, sobre el mercado de fichajes que se abrirá el mes que viene, Fran Garagarza -que todavía no ha firmado "a ningún jugador, no hay ningún fichaje aún"- comentó que el objetivo es "darle continuidad a chicos que ya han estado en la plantilla y acertar en esas nuevas incorporaciones".

"Va a haber una gran exigencia para ello, sabiendo cuál es el mapa económico que tenemos. Con los equipos que puedan ser de nuestra liga, tenemos que estar ahí. Buscar estrategias en las negociaciones, situaciones de convencimiento, saber qué es el Espanyol para ese jugador… Llevamos tiempo trabajando para ese crecimiento para el club, disponiendo de activos. También tendremos algunos cedidos, pero no podemos ir a demasiados cedidos. El club tiene que dar un salto cualitativo en esto, en disponer de activos”, concluyó.