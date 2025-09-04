Fran Garagarza: "Omar El Hilali tiene más duración de contrato de lo que se dice"

Tras un largo y muy intenso mercado de fichajes, la dirección deportiva del Espanyol hizo balance este jueves de las incorporaciones y las ventas que se produjeron a lo largo del verano. Fran Garagarza, que desveló que el contrato de Omar El Hilali se extiende más allá de junio de 2027, aseguró haber "tenido el control del mercado" y dejó claro que "el objetivo deportivo es no sufrir lo sufrido los dos años interiores".

Pese a hablar siempre de salvación, Garagarza no pudo evitar pronunciarse sobre la ilusión generada en la afición perica. Cuestionado por las posibilidades de ir a Europa este año, el directivo señaló que "la ilusión es fundamental". "Quién soy yo para quitarle esa ilusión a la afición que tanto tiempo lleva sufriendo. A partir de ahí, los que estamos dentro sabemos lo que hay, tenemos siete puntos, firmaríamos incluso tener menos a estas alturas; pero fuera, es bueno que exista ilusión porque hemos de cambiar la pena y tristeza".

En su valoración del mercado, Garagarza se mostró satisfecho con los fichajes acometidos y destacó que "no ha faltado nada". "Con esos cinco jugadores en el centro del campo, dobles posiciones en banda... De posiciones en lo que respecta a perfiles, no hay algo que diga que tenía que traer algo más, la respuesta es no", apuntó. En ese sentido, el todavía CEO del club Mao Ye desveló que el Espanyol no ha agotado el límite salarial: "Aún tenemos margen. Hemos empezado con un límite y hemos ido creciendo. Tenemos un plus por si lo necesitamos para más adelante”.

Kumbulla y Guido, inviables

Fueron muchos los nombres propios tratados en la rueda de prensa, entre ellos los de dos futbolistas que sonaron para el Espanyol, pero cuyo destino acabó siendo otro: Kumbulla y Guido Rodríguez. "Nosotros tenemos marcados unos perfiles y objetivos, y Kumbulla ha estado en ese perfil. ¿Era el objetivo prioritario? Con Cabrera y Calero, dos hombres con experiencia, Pablo Ramón y Miguel Rubio, entendemos que ha de haber activos para la línea de sucesión, y la opción de Riedel encajaba en el perfil, en la operación económica. Con eso digo que Kumbulla era una operación inviable para el Espanyol", aseguró sobre el central.

Y sobre Guido Rodríguez, comentó que hubo más ruido que acción y que nunca fue viable: "No; que ha habido un planteamiento de la posibilidad, sí; que lo hemos querido como prioridad, no. Sigue en el West Ham, con lo que no estaba en el mercado, nos hemos informado y por su coste económico, el Espanyol no tiene capacidad. No voy a hipotecar este ejercicio a los otros años del club”.

Sobre los que sí están en el club, Garagarza tuvo palabras de elogio para Ángel Fortuño, a pesar de que la titularidad está en manos de Dmitrovic: "Teníamos esa duda de buscar una opción en Segunda. Hubo un momento en que lo valoramos, trabajar un club para que fuese titular. Hoy aquí no es titular, pero no quiere decir que no lo vaya a ser, ya se han dado casos aquí. No sabemos si a lo largo del año lo vamos a necesitar, es muy perico, está encantado, y esto es tan cambiante que le puede tocar jugar. Cuando acabe la temporada, si no ha jugado, la situación no será la que querríamos todo, pero queremos estar protegidos con un buen portero, y su nivel como el de Pol Tristán lo es, los grandes equipos arrancan de tener tres buenos porteros”.

El contrato de Omar, en duda

También hubo ruido con Omar El Hilali y los rumores sobre su posible marcha. Aunque el de Mutriku lo dejó claro: “Ha habido ruido, pero ofertas oficiales que sepamos, no. Sobre las negociaciones sobre su renovación, no tenemos que hacer mucho porque el jugador tiene más duración de contrato de lo que se dice”.

Con respecto a su propio futuro, Garagarza dejó claro que le "preocupa cero" su situación: "Lo que vaya a ser mi figura, me preocupa cero, me preocupa el Espanyol, el diseño, la planificación, y que se lleve a cabo. Y entonces, yo soy feliz. Quiero que seáis felices y disfrutéis del Espanyol. Nos ha tocado malas épocas y ahora son algo mejores". Además, aseguró que no ha hablado con la nueva propiedad de su renovación: "Hemos hablado de cosas, pero de eso no".

Precisamente sobre Alan Pace, el director deportivo muestra buena sintonía. "El viaje a Burnley fue enriquecedor, tanto lo que le argumentábamos de perfiles como lo que recibíamos de ellos. Hemos hablado de jugadores, con puestas a punto que ellos tienen hechas", dijo. "Con Velocity (el nuevo grupo propietario) tendremos más herramientas, es un grupo potente, con experiencia en la Premier, y bienvenida sea la exigencia", concluyó.