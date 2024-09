Fran Garagarza, sobre el mercado: "Hemos hecho de la necesidad, virtud"

Arranca el parón de selecciones y es tiempo de valorar la planificación realizada. Fran Garagarza, director deportivo del Espanyol, ha comparecido este lunes para evaluar el trabajo hecho por parte del área deportiva durante el mercado de fichajes. El vasco se muestra conforme y optimista.

Garagarza ha puesto en valor lo difícil que ha sido el mercado, debido a la delicada situación económica que padece el equipo. Pese a todo, cree que, teniendo en cuenta las circunstancias, el trabajo realizado ha sido bueno: "Hemos tenido que adaptarnos y hacer de la necesidad virtud. Nos hemos adaptado a la situación del club. Hemos tenido que pelear duro. Me ha tocado estudiar mucho las normas, entre todos hemos tenido que ajustarnos a lo que nos marcaba LaLiga. Trabajar mucho en cesiones. Hemos ido al máximo de extranjeros que permite la norma, que son seis. Entiendo que hemos dominado el mercado. Hemos llegado en tiempo a lo que queríamos, hemos sido agresivos en lo que queríamos e intentar adelantarnos", explica.

"NO ES EL MEJOR MAPA A NIVEL DE CLUB..."

Todas las incorporaciones, menos la de Álvaro Tejero, han llegado en forma de cesión. Preguntado por esta situación, el director deportivo blanquiazul ha afirmado que trabajarán para que la mayoría puedan quedarse en el club una vez finalicen sus contratos: "Con algunos tenemos opción de compra y con otros trabajaremos para tener opción. Teniendo aquí a los chicos es más fácil, pero puede no darse. Veremos si esa salud económica nos da otra opción u otra estrategia. Tenemos también activos del club, chicos en la línea de sucesión. No es el mejor mapa en cuanto a club, pero sí están los que nos van a ayudar a mantener la categoría".

"ESTOY SATISFECHO"

Garagarza, pese a mostrarse satisfecho, no ha querido ponerse nota y afirma que, las valoraciones, llegarán una vez termine la temporada: "No me pongo nota. Nunca lo he hecho. Es que no hay motivos para hacerlo. La nota será cuando el equipo logre el objetivo. Hemos traído jugadores de ligas importantes, de equipos grandes. Teníamos que ser rápidos y agresivos. Negociaciones muy duras, muy complicadas, intentando convencer a clubes y chicos. Estoy satisfecho, pero eso no quiere decir que esté el trabajo hecho. No queríamos esperar al último día. El dinero ya lo habíamos consumido. No había más", reconoce.

Uno de los grandes protagonistas del mercado ha sido Joan García. El guardameta ha estado cerca de firmar por el Arsenal, pero finalmente seguirá jugando esta temporada en el Espanyol: "Ha habido movimientos. Hemos tenido que trabajar duro. Ha habido conversaciones, situaciones que trabajar. Situaciones que manejar. Estamos ante un gran portero, pero estamos ante una gran persona. Su comportamiento, su saber estar, su sintonía y su tono de voz… para mí es de diez. Me quedo con eso", detalla el director deportivo.

"LA RENOVACIÓN DE PUADO ES UN RETO"

En clave de nombres propios, también ha valorado la situación de Puado. El delantero termina contrato en 2025 y se muestra optimista en que seguirá ligado con el club durante los próximos años: "Para nosotros (Puado) es muy importante. Es uno de nuestros capitanes, tuvo una incidencia máxima en el ascenso. Ya llevamos un tiempo hablando. Es un reto para nosotros", afirma Garagarza.

Mao Ye, CEO del club, también ha valorado la planificación del equipo y afirma que la inversión de Chen ha permitido estos fichajes: "La inversión es constante. No ha dejado de hacerlo. Si no fuera por las inversiones no habríamos hecho ocho fichajes. El presidente siempre ha priorizado el rendimiento deportivo al económico. El presidente nunca ha impulsado una venta. Hemos trabajado duro el mercado para darle estabilidad al club. Poco más", concluye.