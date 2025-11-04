Fran Garagarza, director deportivo del Espanyol, despierto y estable tras sufrir un infarto

El director deportivo del RCD Espanyol, Fran Garagarza, sufrió un infarto en las últimas horas que le mantiene ingresado en Barcelona. Según pudo saber SPORT, no se produjo en la tarde de este martes, pero tanto el propio Garagarza como su familia querían llevarlo con la mayor discreción posible.

El directivo blanquiazul se encuentra despierto, estable y sin perder el conocimiento en la UCI del Hospital de Sant Pau tras haber sufrido un infarto. También ha recibido el máximo apoyo por parte del presidente del Espanyol, un Alan Pace que, según ha podido saber este medio, se encuentra muy pendiente de la situación en todo momento. La familia del de Mutriku ha pedido la máxima discreción posible.

Fue el propio Garagarza quien -según el periodista Quique Iglesias- llamó al médico del club para activar el sistema de emergencias médicas y, en estos momentos, ya se encuentra recuperándose bajo supervisión médica.

Garagarza, que llegó al Espanyol en el verano de 2023 tras el descenso del equipo a Segunda División, logró formar una plantilla que un año después regresó de vuelta a Primera. Con el equipo ya consolidado en la élite tras la salvación en la última jornada del pasado mes de mayo, el director deportivo realizó un gran trabajo en la pasada ventana de transferencias.

El Espanyol es actualmente sexto en LaLiga tras sumar 18 puntos en las primeras 11 jornadas y, parte de ese éxito, viene dado por el gran nivel mostrado por las incorporaciones realizadas en verano, entre ellas la compra de Roberto Fernández, la segunda cesión de Carlos Romero o la apuesta por la juventud de Riedel y la veteranía de Dmitrovic y Kike García.

Garagarza también fue el gran responsable de la llegada de Manolo González al banquillo perico tras el cese de Ramis e incluso confió en el técnico gallego cuando todo parecía destinado a una destitución tras la goleada sufrida en Montilivi a finales de 2024.

El director deportivo de la entidad perica había viajado junto al equipo a Vitoria el pasado domingo y, según el mismo medio, tenía previsto reunirse mañana con Manolo González para analizar el posible pago de las cláusulas del miedo de Carlos Romero y Ramón Terrats, dos futbolistas que pertenecen al Villarreal, próximo rival del Espanyol.