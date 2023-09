Fran Garagarza no descarta una última incorporación

El director deportivo del Espanyol valora el mercado de fichajes como "exigente, largo y satisfactorio" El de Mutriku se muestra convencido de las opciones del equipo blanquiazul de ascender a Primera

El director deportivo del Espanyol, Fran Garagarza, explicó este lunes en el Stage Front Stadium que el mercado de fichajes de verano ha sido "exigente, largo y satisfactorio" y se mostró convencido de las opciones de la plantilla de regresar a Primera División.

Garagarza, en rueda de prensa, insistió en que está "orgulloso de la implicación" de los actuales futbolistas del grupo y "satisfecho" por el trabajo realizado en este mercado. "No me considero un fichador, me considero un gestor y las notas se ponen en junio", apuntó.

El dirigente blanquiazul, pese a destacar la "versatilidad" y calidad de la plantilla, avanzó que el club "sigue trabajando" tras el cierre del mercado y no descartó incorporar a futbolistas libres: "Estamos tranquilos. Seguimos valorando y analizando situaciones. Esto no para. No se puede decir nunca a nada que no".

Además, el responsable de la parcela deportiva destacó que no ficharán por fichar y comentó que "no porque un armario tenga más ropa, esa ropa es de más calidad". El vasco repitió que está contento y "muy satisfecho" con los futbolistas disponibles en la plantilla catalana.

Perfiles reforzados

En este sentido, Garagarza explicó que, según su criterio, no existe ningún perfil pendiente a reforzar en el cuadro periquito: "Lo que hemos hecho es para mejorar lo que hay porque es una plantilla de nivel. Muchos jugadores han tenido interés de Primera División y eso no es casualidad".

El de Mutriku, además, valoró la incorporación del lateral Marc Jurado, con ficha del Espanyol B y contrato hasta 2027. Garagarza aplaudió su proyección. "Es un proyecto de jugador, un chico de futuro", comentó después de confesar que el club tuvo que picar "mucha piedra" para conseguir su incorporación.

Respecto a las opciones de ascenso del Espanyol en el curso 2023-24, el dirigente se mostró optimista: "Estamos preparados para ello, esta plantilla está comprometida. Debemos seguir trabajando en la construcción de ser el club que todos queremos y para lograr el objetivo".

Salidas

En el capítulo de salidas, Garagarza explicó que en el club entienden que las ventas han sido "muy buenas" ya que han generado "buenas plusvalías". La operación que más ha llamado la atención este verano ha sido la venta del mexicano César Montes al Almería por unos 14 millones y que fue fichado, en diciembre, por ocho.

Por otra parte, el director deportivo recordó que la "mayor virtud" que se necesita ahora es "la calma y la tranquilidad". Además, el de Mutriku instó a todos los estamentos a tener "energía positiva" para cuando lleguen "situaciones más complicadas".

Cantera

Preguntado por el fútbol base, Garagarza insistió en que "la formación está por encima del rendimiento" y subrayó su compromiso con las categorías inferiores: "He nacido en cantera y me voy a desvivir por la cantera. Lo primero es que nuestros chicos quieran estar y tengan claro el sentimiento perico".