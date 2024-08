Fran Garagarza analiza el mercado: "Tenemos muchas limitaciones y la situación no es fácil"

El Espanyol ha presentado sus nuevas incorporaciones. Alex Král, Alejo Véliz e Irvin Cardona firmaron por el conjunto perico la pasada semana, pero este lunes han sido presentados como nuevos jugadores del Espanyol. Las tres nuevas incorporaciones llegan en calidad de cedidos y se han mostrado ilusionados por el reto que tienen por delante.

Fran Garagarza, director deportivo del club, ha presentado a los nuevos refuerzos. El vasco, preguntado por las condiciones en las que llegan los tres jugadores, no ha querido pronunciarse: "No lo vamos a decir, cada uno tiene su situación contractual; nos hemos de quedar con un mensaje, hemos logrado tres objetivos, los tres son cedidos, no tenemos capacidad para tenerlos en propiedad, y la situación contractual con sus clubes y el Espanyol han de quedar dentro. Quedémonos con que son tres cedidos y que este año se quedan con nosotros", afirmó.

Más allá de la bienvenida a los tres refuerzos, Garagarza ha analizado el mercado que le queda por delante al Espanyol. El director deportivo del club afirma que la plantilla no está cerrada, pero que el aficionado debe ser consciente de la situación económica del club: "Tenemos muchas limitaciones y la situación no es fácil. Estamos justos económicamente, pero también tenemos que hacer una virtud de eso. Lo bueno es que sabemos hacia dónde ir y veremos si se puede. Más que de posiciones, yo hablaría de perfiles."

"SEGUIMOS TRABAJANDO EN EL CIERRE DE LA PLANTILLA"

Además, ha destacado la polivalencia de Alex Král, Alejo Véliz e Irvin Cardona, y que estos son un claro ejemplo de los fichajes que debe hacer el club: "Es importante que haya jugadores que puedan darnos polivalencia. Seguimos trabajando en el diseño de la plantilla y en el cierre de la plantilla. Quedan 15 días, pero es ficticio porque hay partidos de por medio. Es importante que tengamos el cierre lo antes posible, pero estamos tranquilos y quiero trasladarle ese mensaje a la afición".

LOS REFUERZOS NO PIENSAN EN SU FUTURO

En lo que respecta a los nuevos refuerzos, los tres se muestran muy optimistas con el próximo año. Alex Král, mediocampista procedente del Union Berlín, únicamente piensa en la temporada que está por venir y no en un futuro a largo plazo. "Ahora mismo no pienso en eso. Ya veremos qué pasa, pero ahora mismo solo pienso en que hagamos una buena temporada", explica.

"VOY A DAR LO MEJOR"

Por parte de Alejo Véliz, afronta la cesión procedente del Tottenham con la máxima ilusión y afirma que no dudó ni un segundo en firmar por el Espanyol: "Desde que mis agentes me comentaron esta posibilidad les dije que hiciesen fuerzas. Tenía ganas de sumar. Voy a dar lo mejor".

El último en hablar fue Irvin Cardona. El delantero llega a Barcelona procedente FC Augsburgo y, pese a no ser un '9' al uso, promete goles y victorias a la afición: "Muchas gracias por la confianza; vamos a hacer un buen año, con más goles y muchas victorias. Era un objetivo jugar en España, y el RCDE es un club mítico aquí. ¿Mi futuro? Es una cesión, no quiero distraerme en este tipo de cosas", concluyó.