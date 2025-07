Fortuño y su mensaje a Joan García: "Le deseo lo mejor. Al club no"

El amistoso del Espanyol ante el Peralada (1-4) dio inicio a la pretemporada perica con miras a un curso ilusionante. Movimientos hay en todas las líneas, quizá el más sonado en la portería donde Manolo González tendrá a disposición tres nombres tras la turbulenta marcha de Joan Garcia al Barça. Marko Dmitrovic, fichado a coste cero, fue el titular; Pol Tristán, con dorsal del filial, le reemplazó hasta el 60'; y Angel Fortuño, nuevo dorsal '1' del equipo, actuó la última media hora.

Este último, la temporada pasada ya a las órdenes de Manolo como sustituto de Joan, pasó por el 'Twitch' de Javier de Haro para comentar la actualidad del equipo, su visión de cara a lo que viene y los movimientos en portería, además de la salida de Garcia rumbo al equipo azulgrana.

Joan Garcia y Fortuño durante un partido de Copa del Espanyol (2023) / RCDE

"No sabía nada. El nivel de Joan era para ir a otro equipo, pero bueno, no sabíamos donde iría. Él lo ha elegido. Le deseo lo mejor. Al club no. Él sabrá. Pasas tanto tiempo con él, entrenando, sabíamos el nivel que tenía y las ofertas... pero nunca habló del Barça. Pilló de sorpresa a muchos. Choca bastante", comentó el guardameta de 23 años al ser consultado por cómo vivió el traspaso del portero de Sallent al club culé.

Angel Fortuño, portero del Espanyol / RCDE

Eso sí, Fortuño dejó claro que su camino jamás tomará esa vía si algún día se le presentara la opción: "Soy perico desde pequeño, aquí estamos y aquí seguiremos siempre", explicó, y en tono de broma añadió que solo elegiría otra opción en el fútbol catalán en caso de no ser con los colores blanquiazules: "El Júpiter".

"ACEPTAREMOS LO MEJOR PARA EL GRUPO"

Sobre la relación con Dmitrovic, su competencia bajo palos para la titularidad, dejó claro que todo va de maravilla: "Un personaje bueno. Nos presentamos y muy bien. La convivencia con él y con Pol (Tristán) ha sido buena. Me ha dicho que se siente mejor ahora que con 23 años. o que he visto de él me lo demuestra como portero".

También explicó Fortuño que tiene mucho por aprender del serbio: "De él destaco saber posicionarse en todo momento en el lugar correcto, su experiencia, no se pone nervioso y en portería para bastante. Es muy completo. Nos ayuda, tanto a Pol como a mi, que no tenemos tantos años como él. Espero que sea una lucha bonita. Tengo mucha confianza, pero aceptaremos el rol que tengamos, lo que sea mejor para el grupo".