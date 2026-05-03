'Fórmula Romero' para cargarse al Madrid

Nos trasladamos a 2025. Un RCD Espanyol en zona de descenso y únicamente capaz de derrotar al colista Real Valladolid recibe en el RCDE Stadium a un Real Madrid líder de LaLiga. Y el resto de la historia es bien conocida: 'Romerazo', victoria, salida del descenso... y salvación.

Esa fue la hoja de ruta de un Manolo González entonces también cuestionado, que fue capaz de vencer al conjunto dirigido por Carlo Ancelotti. Un 1-0 al que se aferra ahora la hinchada perica para sumar tres puntos que permitan respirar aliviados, rompiendo una racha de dieciséis jornadas sin ganar y sellando una salvación que se ha complicado de lo lindo.

Un espejo perfecto en el que mirarse

En el espejo de aquel partido del 1 de febrero de 2025 se mira el Espanyol. Fue entonces cuando el cuadro blanquiazul aguantó y aguantó las acometidas blancas, con gol anulado a Vinicius y disparos a la madera de Mbappé y Rodrygo, para asestar el golpe definitivo en el minuto 85.

Carlos Romero, goleador del Espanyol ante el Madrid el año pasado / Valentí Enrich

Carlos Romero, que también fue protagonista por una entrada a Mbappé y que volverá a ser titular este domingo en Cornellà-El Prat, se sacó de la chistera una volea inapelable para Courtois que supuso el 1-0 y la victoria para un Espanyol que, muchísimos meses después, saldría de la zona de descenso para no volver jamás. Porque desde ese 1 de febrero del año pasado, el cuadro de Manolo González no ha vuelto a pisar posiciones rojas, salvándose la pasada campaña en la última jornada.

Otra derrota dejaría al Espanyol al borde de la zona de descenso

Volviendo al presente, en una situación parecida en cuanto a dinámicas reciben los pericos este domingo al Real Madrid, aunque el calendario apremia restando solo cinco jornadas. No ocupan zona de descenso como entonces, pero la situación es igual de preocupante después de cuatro meses sin ganar, con sensaciones horribles y con la decimoctava plaza a solo cinco puntos (que podrían ser cuatro dependiendo del resultado del Levante).

Los jugadores del Espanyol celebran el gol de Carlos Romero al Madrid / Valentí Enrich

De hecho, una derrota contra los de Álvaro Arbeloa podría situar al Espanyol a solo dos puntos del descenso si el Sevilla ganase el lunes a la Real Sociedad, precisamente con un trascendental Sevilla-Espanyol en la próxima jornada.

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Eso sí, todas esas suposiciones se esfumarían de un plumazo con una victoria frente al conjunto blanco, que esta vez no llega como líder de LaLiga. Ni mucho menos. De hecho, su única misión es retrasar lo máximo posible el alirón del FC Barcelona, con Mbappé lesionado, Arbeloa disfrutando de sus últimos partidos como entrenador del Madrid y Vinicius y compañía buscando reivindicarse pese a tener un ojo ya en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. La 'fórmula Romero', en marcha.