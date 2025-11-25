Formalizada la nueva y esperanzadora 'era Alan Pace': el Espanyol no cierra la puerta a fichajes invernales

El RCD Espanyol formaliza su nueva era a nivel institucional. En la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada este martes en el RCDE Stadium, se oficializó el final de la etapa Rastar Group (sin pronunciación de Chen Yansheng al respecto) y se abrió un nuevo y esperanzador capítulo para el espanyolismo con la llegada de Velocity Sports Partners y de Alan Pace, certificado esta mañana como nuevo presidente del club blanquiazul por mayoría abrumadora, como también sucedió en el resto de puntos de la orden del día.

No apuesta Pace por una revolución institucional, sino por ir introduciendo pequeñas piezas poco a poco hasta completar su proyecto deseado para el Espanyol. Ya desde su llegada dejó claro que no quería modificar lo que ya funcionaba, por lo que ha apostado por dar continuidad a gran parte de lo que ya existía con Chen Yansheng, aportando, eso sí, ciertos matices. "Evolución, no revolución", ese es el lema del nuevo presidente.

Nuevos consejeros

Los principales cambios, aunque reducidos, se dieron en la formalización del nuevo Consejo de Administración. Precisamente en ese sentido tuvo lugar la modificación del artículo 24 de los estatutos, que hasta ahora impedía a no accionistas formar parte del consejo, además de establecerse un nuevo número mínimo de cinco miembros y un máximo de 30.

Alan Pace, durante su primera Junta General de Accionistas como presidente del Espantol / RCD ESPANYOL

Tras la previa dimisión de los consejeros de la 'etapa Chen Yansheng', los nuevos miembros del Consejo pasarán a ser Antonio Dávila (mano derecha del presidente), Rafa Marañón (representante y leyenda para el espanyolismo) y Stuart Hunt (socio de ALK Capital, empresa matriz de Velocity Sports Partners, dueña del Espanyol).

Este último, de hecho, es el presidente de operaciones comerciales del Burnley y forma parte de la directiva del otro club del grupo Velocity Sports Partners. Además, también se ratificó el cargo de Mao Ye, que pese a la marcha de su valedor Chen Yansheng, seguirá siendo el CEO de la entidad blanquiazul y, por tanto, el quinto miembro de la directiva perica, de la que ya formaba parte.

Ejercicio en positivo

Posteriormente, se repasaron y aprobaron las cuentas anuales del ejercicio correspondiente a la temporada 24/25, sobre el que ya se anunció un cierre en positivo de 2,2 millones, en parte gracias a las ventas producidas en verano como la de Joan García por los 26,4 millones de su cláusula y reducido por las salidas de jugadores como Pacheco o Lazo, cuyos contratos quedaron rescindidos.

Mao Ye sigue como consejero del club / RCD ESPANYOL

El ingreso fue de 95 millones de euros y con una cifra de negocios de 69M, "recuperando magnitudes de la Primera División", aunque los ingresos de televisión siguen siendo escasos "porque se basan en las últimas cinco temporadas", en las que el Espanyol ha sufrido dos descensos casi consecutivos. Además, también afecta, según explicó Mao Ye, la dificultad de cerrar patrocinios por las limitaciones actuales relacionadas con las empresas de apuestas y de criptomonedas.

El mercado de invierno

En el turno de preguntas, los accionistas se cuestionaron sobre los presupuestos de la 25/26 y, sobre todo, mostraron interés en conocer el plan del club de cara al próximo mercado de invierno que está por venir. Sobre ello se pronunció Antonio Dávila, que aseguró tener previsto "hablar con la parte deportiva para definir cuáles serán las necesidades de cara al mercado de invierno".

"Será un mercado con particularidades, porque el verano que viene se juega el Mundial, y hay jugadores que representan oportunidades para que vengan al club", añadió el nuevo consejero, que también habló del equilibrio con la cantera: "La estrategia es reforzar la cantera para generar talento que requiere el primer equipo, que también se verá reforzado con jugadores de fuera que sean talentos de futuro y otros que aporten esa experiencia y madurez".

Y en cuanto al dinero ingresado por ventas, se explicó que "se dedicarán a reforzar el club en todos los aspectos, primer equipo, femenino, cantera y áreas de negocio que requieran inversión", además de explicar que la inversión procedente del acuerdo con Cynosure "no cuenta con un plan determinado de inyección en cada club (Espanyol y Burnley)". "Todo dependerá de las circunstancias del Espanyol en cada momento, serán inversiones flexibles según lo que venga en el futuro", apostilló el consejero.

También se preguntó por los ingresos de televisión, un tema sobre el que Dávila desveló trabajar "conjuntamente con LaLiga". "Los ingresos de televisión son importantes y trabajamos con LaLiga en todos los aspectos, uno es los derechos de televisión. Les ayudamos en todo lo posible para mejorar esos ingresos. El reparto está consensuado con los equipos y trabajamos en ese aspecto. También con la nueva Unión de Clubes Europeos, para hacer el reparto de dinero del fútbol europeo de manera más equitativa", desarrolló.

Antonio Dávila, consejero del Espanyol y mano derecha de Alan Pace / RCD ESPANYOL

El discurso de Alan Pace

“Muchísimas gracias, accionistas, pericos y pericas. Quiero empezar dando las gracias por todo el cariño que he recibido desde que empezamos este proyecto. Hoy confirmamos nuestro compromiso con el Espanyol. Comienza una etapa que nos llena de ilusión y en la que vamos a trabajar muy duro para que el club siga creciendo. También quiero dar las gracias al Sr. Chen y al Grupo Rastar por su apoyo durante todo este proceso.

Lo que han hecho por el Espanyol durante estos años es muy importante, y debemos reconocerlo. Ser el presidente de un club con más de 100 años de historia como el Espanyol es un honor enorme para mí. Siento el peso de la historia, pero también la ilusión por el futuro que vamos a construir juntos. Sabemos que liderar este proyecto es una gran responsabilidad y por eso vamos a esforzarnos cada día.

Conocemos el potencial de este club y la fuerza de nuestra afición y las oportunidades que nos da una ciudad como Barcelona. Tenemos mucho margen para crecer. Esto lo sé yo. Hace unas semanas celebramos el 125 aniversario y vimos una vez más la grandeza de este club.

Sé que el camino no siempre ha sido fácil y que tenemos que aprender de ello. Pero también creo que debemos exigirnos más y dar nuestra mejor visión optimista, ambiciosa y valiente. Queremos seguir alimentando la ilusión y que todos los pericos y pericas se sientan orgullosos como nosotros lo estamos hoy. Visca l’Espanyol!".