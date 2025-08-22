Así se forjó el acuerdo del nuevo filial del Espanyol, un histórico del fútbol regional catalán

La Unió Esportiva Vilassar de Mar ha iniciado una nueva etapa en su más que centenaria historia. Los del Maresme, históricos de Tercera División y el fútbol regional catalán, han llegado a un acuerdo de afiliación con el Espanyol que les convertirá de forma inmediata en el segundo filial perico y competirán en Tercera RFEF, tras el descenso administrativo del Som Maresme FC (antiguo Badalona Futur). Con este acuerdo, los 'Penja-ases' buscaban "dar un giro radical a la filosofía de fútbol, apostando por gente joven. También impulsar la base, pues los chicos del Vilassar pueden encontrar una motivación tras ver a estos jóvenes jugando en Tercera Federación", explicaba el presidente de la entidad Xevi Ramón, quien defiende que el convenio "es un salto cualitativo a nivel estructural" y "puede ayudar mucho al club".

El acuerdo establece que el Espanyol se hará cargo del primer equipo, dirigido por el exentrenador del Cadete A blanquiazul, Dani Pérez; y aportará jugadores al Municipal Xevi Ramon. Además, conseguirá darle salida a sus jóvenes talentos y "ampliar la estructura deportiva del club y fortalecer la base sobre la que se sustenta el futuro del fútbol blanquiazul", explica el club en un comunicado.

El fracaso del Som Maresme, una bendición

La temporada que viene, el Vilassar competirá en Tercera RFEF (Quinta categoría), a pesar de descender a Lliga Elit al final del curso 2024/25. Y es que los rojiblancos se encontraron con un giro de suerte después de que los juristas de la RFEF desestimaran los recursos del Som Maresme FC por los impagos a algunos de sus anteriores empleados. Así, la normativa de la RFEF, establece que el equipo descendido que ostenta la mejor clasificación final en la pasada temporada tiene preferencia para recuperar su plaza, beneficiando así los intereses del Vilassar que terminó decimosexto.

Sedrak Petrosian / @CFBadalonaFutur

Su vuelta al fútbol semiprofesional no será facil, pues, como explicaba Xevi Ramon, "tras el descenso ya estábamos mentalizados de jugar en la Lliga Elit". Aun así, el acuerdo con los pericos les permitirá paliar el cambio a dos semanas de arrancar la temporada: "con la llegada del Espanyol, la estructura y planteamiento va a cambiar poco, pero tendremos que hacer tres o cuatro refuerzos de gente joven para darle más consistencia al equipo".

Un ascenso administrativo clave

El ascenso administrativo también ha sido clave para sacar adelante un acuerdo que comenzó a gestarse en "marzo del año pasado, pero se paró porque los dos equipos estábamos en medio de la competición y estábamos a la espera de saber si seguiríamos en Tercera RFEF o Lliga Elit", explicó Xevi.

Gol del Vilassar frente al Figueres en 2021 / Gols Media

"Por el descenso hubo un poco de dudas, aunque, a finales de junio se volvió a reactivar todo. Empezamos a hablar con el Espanyol para ver como podíamos hacerlo y al final hubo una buena disposición de todas las partes; se hubiera cerrado igual a pesar del descenso", remarcó.

El Vilassar no alquila su identidad

A pesar del acuerdo, el Vilassar no quiere renunciar a su identidad, viva desde que en 1923, Joaquim Carreras unió al Vilassar Futbol Club y el Racing Futbol Club para crear a la actual Unió Esportiva Vilassar. En esta línea, el presidente del Marseme fue muy claro, remarcando que "los colores, la entidad, el escudo y todo ha de ser de la Unió Esportiva. Nuestras raíces siempre serán las del Vilassar".

Y es que el club es una pieza clave del municipio. Su labor formativa, más allá de los éxitos deportivos, es la esencia del club; responsable de articular buena parte de la vida social y deportiva de la localidad catalana.

Vilassar-Espanyol, una relación marcada por una nombre: DANI

No obstante, los vínculos entre Espanyol y el club del Marseme no son recientes. De hecho, tienen una historia común que se vertebra a través de la empresa Conservas Dani, histórico patrocinador tanto del club perico como del conjunto rojiblanco. Y es que Daniel Sánchez Llibre, presidente de la empresa manresana y el Espanyol durante 14 temporadas -el más longevo de su historia-, "ha sido un empresario de Vilassar que siempre ha estado muy vinculado con el club. Su hermano, sus hijos y sus nietos han sido jugadores del club y él ha sido una pieza importante para la institución", destacó Ramon.

Camiseta Dani del Espanyol / Legal Sport

Además, durante la década de los 90, ya existió una relación entre ambos clubes. Duró hasta 1999, época en la que el Vilassar militaba en Tercera División y, según Xevi, terminó "rompiendo el convenio" después de que el descenso del Espanyol B "arrastrará al Vilassar" al fútbol regional.

El Espanyol se aprovecha de la Tercera RFEF

Ahora, al Vilassar se le abre una nueva oportunidad. Será el segundo filial perico, por detrás del Espanyol B de Segunda RFEF, y podrá afrontar una nueva temporada en Tercera RFEF con mucha más tranquilidad que las anteriores: "En vez de pasarnos todo el verano buscando jugadores y negociar el precio, tenemos el recurso del Espanyol que nos ofrece muchas más posibilidades", sentenció el presidente del club maresmenc.

El Espanyol, por su parte, saldrá fuertemente reforzado de este acuerdo, consiguiendo colar otro filial en el fútbol semiprofesional que, sin usar los típicos distintivos de 'B' o 'C', le permitirá foguear a sus jóvenes y aumentar así su estructura formativa.