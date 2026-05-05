La final de Sevilla se disputa en Nervión y no en La Cartuja

Casi un año después, el RCD Espanyol vuelve a estar a un partido de distancia de la zona de descenso. Faltando cuatro jornadas para la conclusión de la temporada, los de Manolo González se sitúan a tan solo tres puntos de la quema tras una debacle sin precedentes en la historia de LaLiga. Y en ese contexto, aparece la final de Sevilla en el horizonte.

Y no, no es la pelea por ningún título entre dos equipos que hace 19 años se veían las caras en la final de la UEFA en Glasgow. Tampoco se disputará esta final en La Cartuja, como sí lo hizo la de la Copa del Rey hace escasas semanas. Pero lo que sí está claro es que será la final más dramática de todas.

Porque la victoria del Sevilla frente a la Real Sociedad este lunes ha provocado un terremoto de dimensiones incalculables en la zona baja de la tabla, con hasta ocho o nueve equipos peleando por una de las salvaciones más caras de la historia. Y ahí en la batalla, tras una segunda vuelta insostenible, aparece, cómo no, el Espanyol.

El Espanyol derrotó al Sevilla en la primera vuelta en el RCDE Stadium / EFE

Resurgir o hundir

Los de Manolo González, a un partido de distancia del descenso y tan solo dos puntos por encima del propio Sevilla, viajan a la capital andaluza para disputar su 'final' de la temporada. No hay otro adjetivo o metáfora posible para definir el duelo que se vivirá en el Sánchez-Pizjuán el próximo sábado y que dejará a uno de los dos equipos no sentenciado, pero sí muy hundido. "Esto nos permite seguir vivos, pero el del sábado es más final que este", espetó incluso Luis García Plaza tras derrotar a la Real.

El Espanyol ganó al Sevilla en la primera vuelta / RCD ESPANYOL

Y no le falta razón. Si el Sevilla gana el sábado, adelantaría al propio Espanyol, que podría terminar la jornada como máximo decimoséptimo a 1 punto del descenso. En caso contrario, si el Espanyol gana el sábado, podría significar la salvación virtual con 42 puntos al dejar a un rival directo muy tocado con 37. Y un empate solo alargaría la agonía de ambos, aunque sería mucho más beneficioso para blanquiazules que para sevillanos.

Último rival directo

Pero lo de Nervión no solo es una finalísima por el hecho de enfrentarse dos rivales directos en horas bajas, sino también porque el calendario que les espera a ambos tras la jornada 35 no es especialmente benevolente. El Espanyol recibirá luego a un renacido Athletic Club que peleará por Europa, visitará en Pamplona a Osasuna quizás también inmerso en lucha europea y cerrará la Liga contra la Real Sociedad.

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Por su parte, el Sevilla deberá viajar a Villarreal -feudo siempre complicado pero sin nada en juego-, recibir en el Pizjuán a un Real Madrid herido y visitar al Celta en Balaídos, club que podría pelear por la Champions o, al menos, por la Europa League.