Los otros dos fichajes del Espanyol para Manolo González

El Espanyol no quiere dejar los deberes para última hora. Hugo Pérez, Marcos Fernández, Miguel Rubio, Dmitrovic y Kike García. Son cinco las incorporaciones que la dirección deportiva ha logrado cerrar sin siquiera estar abierto el periodo de traspasos. No serán los únicos en llegar a una plantilla que contará de cara a la temporada 25/26 con dos caras prácticamente inéditas el pasado curso.

Fran Garagarza ha ido adelantando trabajo. Tras las 11 salidas producidas hasta el momento, el director deportivo ha reforzado tres posiciones con cinco fichajes: dos centrales (Hugo Pérez y Miguel Rubio), dos delanteros (Kike García y Marcos Fernández) y un portero (Dmitrovic). Todavía restan incorporaciones para la medular, algún extremo y también laterales. Pero más allá de los fichajes, Manolo González contará con otras dos incorporaciones 'a coste cero'. Se trata de Pablo Ramón y de José Gragera.

Fichaje de futuro

El primero de ellos llegó al Espanyol durante la ventana de traspasos del mes de enero. Se trataba de una oportunidad de mercado con vistas al futuro. Pablo Ramón aterrizó en Barcelona en la fase final de la recuperación de una lesión de ligamento cruzado anterior, que sufrió en abril de 2024 con el Mirandés. Sabedora de que apenas podría contar para Manolo González en la recién finalizada campaña 24/25, la dirección deportiva lanzó una ofensiva para adelantarse a otros clubs en una clara apuesta de futuro. Y ese futuro ya ha llegado.

Pablo Ramón, en rueda de prensa / RCD Espanyol

La idea inicial era que Pablo Ramón fuese entrando progresivamente en el equipo en el tramo final de temporada, pero teniendo en cuenta la situación que atravesó el Espanyol (se salvó en la última jornada), no se quiso apostar todavía por un central que lleva más de un año sin competir. De hecho, el balear únicamente disputó la semifinal de la Copa Catalunya, por lo que aún no ha debutado en Primera División ni se ha estrenado de manera oficial con la camiseta blanquiazul.

Borrón y temporada nueva. Pablo Ramón, más que recuperado de su rodilla, afronta ahora una etapa en la que deberá ganarse la titularidad en la élite del fútbol español. Por delante dispone de toda una pretemporada para convencer a Manolo González de que puede ser la pareja ideal de Leandro Cabrera en el centro de la zaga, posición en la que competirá con Fernando Calero y Miguel Rubio.

En ese sentido, el polivalente defensor (puede actuar como lateral derecho) quiere llegar a la vuelta al trabajo del 7 de julio en plenas condiciones y ha decidido adelantar por su cuenta su preparación física. Pablo Ramón compartió en redes sociales fotografías de su entrenamiento en casa mientras espera con ilusión una temporada que podría suponer un antes y un después en su carrera.

Un pivote más

Otra de las piezas que debería ganar importancia en la nueva temporada 25/26 es José Gragera. El mediocentro asturiano no se viste de corto desde el 19 de octubre de 2024, cuando se lesionó en un dedo del pie en el partido ante el Athletic Club. Pese a que su regreso estaba previsto para el mes de abril, finalmente no pudo participar en el tramo final de curso. Tan solo fue convocado en las últimas tres jornadas, pero no tuvo minutos.

José Gragera cada vez estás más cerca de superar su lesión y poder ayudar al Espanyol / EFE

La lesión de Gragera supuso un mazazo muy duro para el exjugador del Real Sporting. Pieza clave para Manolo González desde la temporada en Segunda División, no ha acabado de consolidarse en el equipo por diferentes molestias o lesiones, aunque siempre que ha estado disponible ha terminado haciéndose un hueco en el once titular.

Las salidas de Urko, Král y Aguado dejan un gran vacío en la medular perica, que tan solo cuenta en estos momentos con Pol Lozano y Edu Expósito, además de un Gragera que ya ha dejado atrás sus molestias en el pie izquierdo y que espera tener la continuidad necesaria para brillar en Primera División.