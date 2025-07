Los fichajes del Burnley: ¿recalará alguno en el Espanyol?

La venta del Espanyol ya es una realidad. El club blanquiazul hizo oficial el lunes el traspaso de poderes entre Chen Yansheng -hasta ahora propietario- y Alan Pace -dueño del Burnley de la Premier-. El empresario estadounidense compra todas las acciones de Rastar y pasa a tener el control de la entidad catalana, lo que supone una nueva era en la que las expectativas son muy elevadas. Y es que los planes de Velocity Sport pasan por estabilizar al equipo perico en Europa.

En el comunicado publicado por el Espanyol, se asegura que tanto el conjunto blanquiazul como el cuadro inglés pasarán a formar parte del mismo grupo inversor, pero cada uno "actuará de manera autónoma". Pendiente de todos los trámites administrativos para que sea oficial la venta, se abre una nueva etapa en el Espanyol con aspiraciones ya desde la próxima temporada.

Como informamos en SPORT, el objetivo de Alan Pace es que el Espanyol pueda luchar por posición europea este próximo curso si se hacen bien las cosas, comenzando por un cierre de mercado al que todavía le queda más de mes y medio. El club blanquiazul -pese a que se convertirá en el equipo matriz de Velocity Sport a corto/medio plazo- tendría alguna dependencia del Burnley en los primeros años.

En ese sentido, el club inglés ha gastado ya 74 millones de euros en lo que llevamos de ventana de traspasos, pagando grandes cantidades por futbolistas de calidad. Algunos de ellos podrían recalar en forma de cesión en Barcelona, por lo que analizamos cada caso al detalle para ver si encaja en las piezas que debe reforzar el Espanyol.

Marcus Edwards

Extremo en el capítulo de cedidos que ha dado la talla. Comparado por Pochettino en sus inicios con Leo Messi, su carrera no se desarrolló como se esperaba. Llegó a Burnley en enero a préstamo procedente del Sporting de Portugal y, después de ayudar al club a lograr el ascenso a la Premier League, el futbolista de 26 años ha sido fichado a cambio de 10 millones de euros, con un beneficio de dos 'kilos' para los portugueses, que pagaron 8 millones al Vitória Guimaraes en 2022.

Marcus Edwards, extremo del Burnley / Burnley

Marcus Edwards Posición: Extremo derecho Edad: 26 años Club de procedencia: Sporting CP Valor de mercado: 12 millones Precio del fichaje: 10 millones

Max Weiß

Un joven portero alemán que se consolidó el pasado curso como guardameta titular del Karlsruher de la 2.Bundesliga, segunda categoría del fútbol alemán. A sus 21 años, y a cambio de 4 millones de euros, abandonará la que ha sido su casa durante muchos años para poner rumbo a un Burnley que ya cuenta con otros tres porteros en plantilla, uno más que un Espanyol que ha fichado a Marko Dmitrovic para competir con el canterano Ángel Fortuño. El rol de tercer guardameta podría desarrollarlo Pol Tristán, del filial.

Max Weiss, portero del Burnley / Burnley

Max Weiß Posición: Portero Edad: 21 años Club de procedencia: Karlsruher (2. Bundesliga) Valor de mercado: 4 millones Precio del fichaje: 4 millones

Bruun Larsen

El extremo danés llega al Burnley tras media temporada en el Stuttgart alemán. Ha desarrollado la mayoría de su carrera en la Bundesliga, debutando en las filas del Borussia Dortmund en 2017 y acumulando más de cien partidos en la máxima categoría germana. Ya había pasado por el Burnley para la 2023/24, volviendo a la entidad que pagó en 4 millones de euros su fichaje. Juega por bandas y en ataque, justamente una posición que Garagarza ya anunció que querían apuntalar, aunque el club inglés parece haber apostado fuerte por tenerle este curso.

Bruun Larsen firmando con el Burnley / BFC

Bruun Larsen Posición: Extremo Edad: 26 años Club de procedencia: Stuttgart (Bundesliga) Valor de mercado: 5 millones Precio del fichaje: 4 millones

Zian Flemming

El delantero neerlandés destacó en el Millwall inglés y jugó la pasada temporada en el Burnley cedido, sumando cifras notables tanto en goles como en asistencias desde la mediapunta. A sus 26 años da el salto la Premier League de la mano de los 'claters', que han invertido cerca de 8 millones de euros para ficharle en propiedad, por lo que se antoja improbable una marcha.

Zian Flemming, delantero del Burnley / BFC

Zian Flemming Posición: Delantero Edad: 26 años Club de procedencia: Milwall Valor de mercado: 6,5 millones Precio del fichaje: 8 millones

Quilindschy Hartman

Lateral izquierdo neerlandés procedente del Feyenoord, club con el que fue campeón de liga en 2023 y habitual en competiciones europeas. A sus 23 años, aterriza en Turf Moor por unos 12 millones de euros tras haber demostrado solidez defensiva, buen pie en salida de balón y capacidad para sumarse al ataque. Su fichaje responde a la necesidad del Burnley de reforzar una banda izquierda que había quedado huérfana tras la marcha de Charlie Taylor. Hartman parte con ventaja para hacerse con el puesto de titular, aunque también se espera que comparta minutos con Hannes Delcroix, reconvertido al lateral en varios tramos del curso pasado.

Quilindschy Hartman es nuevo jugador del Burnley / BFC

Quilindschy Hartman Posición: Lateral izquierdo Edad: 26 años Club de procedencia: Feyenoord Valor de mercado: 14 millones Precio del fichaje: 9 millones

Axel Tuanzebe

Defensa central inglés formado en la cantera del Manchester United, con experiencia en la Premier League y en competiciones europeas, además de haber pasado por varias cesiones en clubes como Aston Villa, Napoli o Stoke City. A sus 27 años, llega libre al Burnley tras finalizar contrato con el Ipswich Town, donde recuperó sensaciones y regularidad. Otra de las posiciones que Garagarza anunció para reforzar... y justamente en calidad de cesión.

Tuanzebe durante su pasaje en el Ipswich Town / AP

Axel Tuanzebe Posición: Defensa Edad: 27 años Club de procedencia: Libre Valor de mercado: 5 millones Precio del fichaje: -

Jaidon Anthony

Extremo izquierdo por el que el Burnley ha ejercido su opción de compra tras finalizar su préstamo del Bournemouth. Casi diez millones pagan los 'clarets' por una de sus piezas más importantes y más determinantes en la consecución del ascenso a la Premier League. Jaidon Anthony anotó 8 goles y ofreció 7 asistencias, con 43 partidos disputados. Dueño absoluto del carril zurdo, se desempeña a pie cambiado. Un futbolista desequilibrante que todavía no ha logrado consolidarse en la Premier, pero al que características para triunfar no le faltan al habérsele quedado pequeña la Championship. Ocupa una demarcación que también le interesa reforzar al Espanyol, que tan solo cuenta con Jofre Carreras y Antoniu como extremos puros.

Jaidon Anthony, extremo del Burnley / Burnley

Jaidon Anthony Posición: Extremo izquierdo Edad: 25 años Club de procedencia: Bournemouth Valor de mercado: 9 millones Precio del fichaje: 9,5 millones

Bashir Humphreys

Uno de los muchos futbolistas que formaban parte de la plantilla del Chelsea y que se marcha en busca de una oportunidad. El canterano 'blue', lateral zurdo con proyección ofensiva, ha sido el segundo fichaje más caro del Burnley este verano (14 millones), club al que ha convencido tras una cesión la pasada temporada. En los 'clarets', disputó 28 partidos y fue pieza clave en la primera parte de la temporada. Era un habitual en las categorías inferiores de Inglaterra, desde la Sub-15 hasta la Sub-21. Tal es su prometedor futuro, que el Burnley ha pagado el doble de su precio de mercado actual. No encajaría en estos momentos en un Espanyol que ya cuenta en ese carril zurdo con Carlos Romero, José Salinas y el canterano Roger Hinojo.

Bashir Humphreys, jugador del Burnley / Burnley

Bashir Humphreys Posición: Lateral izquierdo Edad: 22 años Club de procedencia: Chelsea Valor de mercado: 7 millones Precio del fichaje: 14 millones

Loum Tchaouna

El perfil que más encajaría en el Espanyol. Un extremo derecho que, a sus 21 años, ha movido ya 27 millones de euros en traspasos. Canterano del Rennes francés, fue vendido a la Salernitana en 2023 a cambio de tres millones de euros y, tras una notable temporada con seis goles y tres asistencias, apareció la Lazio. El cuadro romano pagó 8,45 'kilos', pero Tchaouna no mejoró sus números y ha terminado recalando en el Burnley a cambio de 15,15 millones. Perfil total de Premier League, el internacional con Francia Sub-21 podría ser un candidato ideal para recalar a préstamo en el Espanyol. El club blanquiazul se marca como prioridad el fichaje de un extremo, y el francés -de origen belga- podría destaparse en una Liga en la que escasean futbolistas desequilibrantes. Es zurdo, juega a banda cambiada y tiene un látigo en su pierna izquierda.

Tchaouna, extremo del Burnley / Burnley

Loum Tchaouna Posición: Extremo derecho Edad: 21 años Club de procedencia: Lazio Valor de mercado: 10 millones Precio del fichaje: 15,15 millones

Kyle Walker

El fichaje más mediático de todos. El de más renombre. Kyle Walker aterriza en Turf Moor tras una dilatada trayectoria en la que se convirtió en leyenda del Manchester City y del Tottenham. Al no contar ya para Pep Guardiola, se marchó cedido al Milan en invierno, pero su futuro no pasará por la Serie A. El lateral diestro, por el que podrían llegar a pagar casi seis millones de euros a sus 35 años, tiene como objetivo estar en el Mundial de 2026, por lo que ha priorizado quedarse en la Premier. Su fichaje por el Espanyol aportaría ese perfil veterano y polivalente. No parece una opción real, pero una cesión le vendría al club blanquiazul como anillo al dedo. No tanto para reforzar el carril diestro (con Omar El Hilali y Rubén Sánchez), sino para dar un salto de calidad en la posición de central, donde la entidad perica busca un jugador titular para acompañar a Cabrera.

Kyle Walker, leyenda del City y ahora en el Burnley / Burnley