Ferran Jutglà, Ángel Alarcón, Raúl Moro... Manolo niega cualquier fichaje inminente

El RCD Espanyol recibe mañana la visita del Girona. Será el primer partido de una segunda vuelta en la que la entidad perica debe dar un golpe sobre la mesa para consolidarse en las plazas europeas y evitar cualquier tipo de bajón que le haga despertar del sueño. En ese sentido, será clave la actuación de la dirección deportiva en el mercado de fichajes. Pese a que Manolo González está satisfecho con la plantilla actual, la lesión de Puado hacer crecer las urgencias de fichar hombres de ataque, entre los que han sonado en las últimas horas Ferran Jutglà o Ángel Alarcón.

El técnico blanquiazul, en la rueda de prensa previa al duelo contra el Girona, se pronunció al respecto. Primero puntualizó sus palabras antes del partido ante el Levante y dejó claras las prioridades que debe afrontar la propiedad junto al equipo de trabajo de Fran Garagarza: "Quiero especificar que yo no he pedido un mediapunta. Dije que cuando Edu Expósito estaba de baja se hablaba de un mediapunta. Esta posición ahora no es prioridad, antes lo es un extremo o un delantero más para tener gente delante".

No se cansa de repetir Manolo González que está más que satisfecho con su actual plantilla. Pese a las bajas de Koleosho y Javi Hernández y la lesión de Javi Puado, el técnico está "contento con lo que tenemos". Es precisamente la ausencia del capitán por lo que resta de temporada la que podría haber modificado la hoja de ruta en cuanto a fichajes, pero Manolo lo tiene claro: "La idea no ha cambiado. Queríamos traer un jugador por fuera y otro por dentro. No ha hecho cambiar demasiado las cosas".

"Es el momento de traer alguna cosa"

Pero sabe bien el gallego que cualquier otra lesión puede truncarlo todo: "Pero si tuviésemos bajas el equipo quedaría tocado. Si tuviese la garantía de que no habría ninguna baja más, con los jugadores que tenemos tiraríamos. Pero nadie lo puede saber y por eso es el momento de traer alguna cosa, siempre y cuando pueda mejorar el nivel de la plantilla y que no sea traer por traer".

Precisamente acerca los posibles refuerzos, son muchos los nombres que han ido sonando estos días para recalar en el Espanyol. Los últimos en sonar fueron los de Ferran Jutglà y Ángel Alarcón, ambos con pasado azulgrana pero también en la Dani Jarque. El primero fue más un rumor por su pasado perico y su situación en el Celta de Vigo. Sobre el segundo, el club blanquiazul habría iniciado los primeros contactos para explorar una posible incorporación del extremo, excanterano del FC Barcelona y con pasado también en la cantera perica.

Porcentaje de acierto del 0%

Hace unos días Manolo ya negó que cualquier información publicada en la prensa sobre rumores de llegadas fuese cierta, con nombre como el de Raúl Moro, extremo del Ajax. Y este jueves volvió a ser preguntado sobre si las noticias eran veraces.

"No", insistió, antes de actualizar el parte del mercado con los nombres que han aparecido hasta el día de hoy: "Por lo que yo sé el porcentaje de acierto sigue igual, sí, a día de hoy continuamos igual. Te hablo de lo que yo sé desde mi posición. Lo que yo sé cuándo un jugador puede estar en posición clara de poder venir. A lo mejor el club ha podido hacer cosas que yo no sepa, pero cuando el jugador está cerca de venir yo he de dar el visto bueno de si nos encaja o no. Pero ahora mismo, jugadores cerca, por lo que yo sé, no es así".