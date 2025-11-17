Ferran Gómez: "Hemos demostrado que podemos ganar al Barça"

Cuando el Espanyol se estrenó en la presente Copa del Rey ante el Atlètic Lleida (1-2), Manolo González aprovechó para dar rodaje a los menos usados del primer equipo. Así vieron minutos nombres como Angel Fortuño, Luca Koleosho o José Salinas. Además, también sirvió para que el gallego diera sus primeros momentos con el primer equipo al canterano Ferran Gómez, ingresado en el último cuarto de hora y noticia este fin de semana tras marcar el gol decisivo en el derbi de filiales.

El capitán del Espanyol B anotó el solitario 1-0 ante los de Belletti en la Ciutat Esportiva Dani Jarque para una victoria muy meritoria de los de Raúl Jardiel, y al respecto habló en 'La Grada' para dejar sus impresiones y, con valentía, plantar cara al eterno rival de la ciudad. "Nos da la sensación de que se nos infravalora. Cuando jugamos contra ellos tenemos muchas ganas de demostrar que sabemos competir mejor y podemos ganarles perfectamente", explicó Ferran en su intervención.

UN PARTIDO ESPECIAL

Perico como pocos, el capitán celebró su tanto besando un escudo que, a diferencia de otros, sabe bien lo que representa: "Mucha gente me ha felicitado, fue un día especial. Agradezco a todos los que me felicitan por la victoria y el gol. Siempre es especial jugar contra ellos, contra el Barça. A todos nos gusta ganarles en casa. Llevo muchos años jugando contra ellos y hacerlo ayer, con el ambiente que había, fue muy especial para nosotros".

En la entrevista con 'La Grada', Ferran se describió como "Un jugador con mucha intensidad, con inteligencia táctica para ayudar al equipo en el trabajo menos visible. Ahora tengo esta racha de poder marcar, aunque no es mi prioridad. Lo importante es dar equilibrio al equipo. Este año mis goles están siendo con el pie, pero mi especialidad es marcar de cabeza. Si tengo oportunidad de llegar, sea con cabeza o pie, es importante marcar".

Finalmente, también aprovechó para dejar claro que su presente, a pesar de ya haber jugado a las órdenes de Manolo González, es seguir rindiendo a máximo nivel en el filial de Jardiel, con el que marchan ya sextos y a un punto de puestos de playoffs: "No depende de mí. La semana que viene jugamos en el campo del Andratx, muy complicado. Si piensas en la Copa y no en eso te estás equivocando".