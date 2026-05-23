La fe del Espanyol reta a la carambola de la Conference

Son muchos los equipos que llegan a la última jornada con algo en juego. Entre ellos, un RCD Espanyol que ha logrado darle la vuelta a la tortilla y que ha convertido algo impensable hace unos días en una realidad que no por complicada deja de ser posible. Porque con la salvación ya en el bolsillo tras haber levantado el vuelo ante Athletic y Osasuna, los de Manolo González bajan el telón a la temporada 25/26 con una mínima esperanza europea.

A cualquiera que hubiese osado pensar en este escenario hace solo un par de semanas se le habría tildado de loco. Pero este Espanyol capaz de lo mejor y de lo peor afronta esta noche un ejercicio de fe en busca de asaltar la séptima plaza y clasificarse para la Conference League en 2026 surrealista. Y hablamos de fe porque las opciones pericas rondan el 5%.

Ni mucho menos depende de sí mismo el cuadro catalán, pero todos en el club confían en una carambola (im)posible que le permita adelantar a Real Sociedad, Valencia, Rayo y Getafe de una tacada para vivir una auténtica fiesta en Cornellà.

Las cuentas de la Conference

Para clasificarse para la Conference, necesita el Espanyol ganar a la Real, que no gane el Valencia ante el Barça, que pierda el Getafe frente a Osasuna y que se dé al menos uno de los siguientes escenarios: o bien reducirle una diferencia de -5 goles al cuadro de Bordalás y que pierda el Rayo, o bien que el Rayo no gane y que el Athletic venza ante el Real Madrid.

El Espanyol jugará la Conference League si... Por un costado, si... Gana a la Real Sociedad El Getafe pierde ante Osasuna El Valencia no gana al Barça El Rayo pierde ante el Alavés Le da la vuelta a la diferencia de -5 goles general con el Getafe (-7 y -12) Por otro costado, si... Gana a la Real Sociedad El Getafe pierde ante Osasuna El Valencia no gana al Barça El Rayo no gana al Alavés El Athletic gana al Real Madrid

“Yo quiero ganar. No dependemos de nosotros para ir a Europa, pero si lo logramos sería una alegría enorme para todos”, dijo al respecto un Manolo González que desveló el viernes no haber hablado todavía con Monchi sobre su futuro y que aseguró no haber pensado nunca en tirar la toalla.

Día de despedidas

Con la mencionada misión imposible entre ceja y ceja, alineará el técnico a sus mejores hombres exceptuando a un Pol Lozano sancionado en el día de las despedidas.

En ese sentido, el partido ante la Real Sociedad será el último de Carlos Romero, Calero, Pickel y Ngonge vistiendo la camiseta del Espanyol, o bien porque terminan cesión o bien porque finalizan contrato; la única incógnita es la continuidad de Ramon Terrats y el adiós más doloroso tendrá como protagonista al lateral zurdo. “Espero que Romero se despida con un hat-trick”, dijo Manolo.

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Jornada unificada

Mucho más sencillo para ir a la Conference lo tiene el Getafe (48 puntos). Una victoria en casa ante Osasuna le clasifica para Europa sin depender de nadie, pero si pincha deberá estar pendiente del Alavés-Rayo (los de Iñigo Pérez, con 47 puntos), del Valencia-Barça (los de Corberán, con 46 puntos) y del propio Espanyol-Real (ambos con 45 puntos).