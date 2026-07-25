Faltan fichajes: un Espanyol muy 'titular' no convence ante un solvente Sabadell

El RCD Espanyol firmó un gris empate (1-1) frente al Sabadell en la Dani Jarque. Los de Manolo González, en un amistoso algo más exigente, apenas generaron nada en ataque con un once muy 'titular' en el que arriba solo destacó Calatrava. Las sensaciones mejoraron solo en los minutos finales, tras las once sustituciones y después del mazazo del gol en propia de Rubén Sánchez neutralizado por Kike García.

Si bien las probaturas hicieron acto de presencia en los dos primeros compromisos frente al Olot y contra el Pau, Manolo apostó por un once mucho más reconocible frente a un solvente Sabadell que bien podría asemejarse al del debut liguero frente al Levante si no llegan pronto más fichajes.

El once del Espanyol ante el Sabadell / Valentí Enrich

Eso sí, el técnico no debió estar satisfecho con lo visto sobre el verde, con un Sabadell plantando cara y un Espanyol con muy poco que llevarse a la boca en el aspecto ofensivo.

El técnico juntó de inicio a varios de los pilares de la pasada temporada con las tres nuevas incorporaciones. Dmitrovic estuvo en portería, con Omar El Hilali y Cabrera en defensa, además de 'Q' Hartman y de un Urko González que de nuevo tuvo que retrasar su posición y actuar como central, como parche ante la falta de fichajes.

Hartman y Calatrava, dos de los nuevos fichajes del Espanyol, ante el Sabadell / Valentí Enrich

Con Calatrava en la mediapunta -el más dinámico-, Edu Expósito jugó en la base junto a otra cara nueva, Gabriel Moscardo. El de Cubelles protagonizó uno de los pocos intentos pericos en la primera mitad.

Poco vimos de un Roberto desaparecido, igual que Tyrhys Dolan y Marcos Fernández, que esta vez no vio puerta como sí lo hiciera ante Olot y Pau. Quien sí estuvo a punto de marcar fue Pere Pons de cabeza para el Sabadell.

Continuidad hasta el 60'

Mejoró prestaciones el Espanyol en la segunda mitad, con Manolo manteniendo a los mismos hombres salvo al meta serbio, sustituido por Fortuño. Calatrava le puso la chispa, pero tampoco llegaba ocasión alguna y el técnico gallego arrancó el carrusel de cambios a la hora de partido.

Manolo González, durante el Espanyol-Sabadell / Valentí Enrich

Solo siguió Urko González, esta vez como mediocentro antes de ser sustituido por Javi Hernández en el 75'. Ya con un equipo renovado con hombres como Riedel, Timera, Hinojo, Rubén Sánchez, Pol Lozano, Bauza, Pere Milla, Jofre Carreras y Kike García, las sensaciones no solo fueron las mismas en ataque, sino que empeoraron en defensa.

Intercambio de golpes

Fue en un grave error del joven Timera cuando el Sabadell se adelantó en el marcador. El joven central perico no controló bien y propició el mano a mano de Rodrigo Escudero. En su intento por anticiparse y despejar con Fortuño ya batido, Rubén Sánchez se introdujo el balón en su propia portería (0-1).

Rubén Sánchez se marcó en propia puerta tras un error de Timera / Valentí Enrich

Fue con el gol en contra cuando reaccionó el Espanyol, en un balón largo para Kike García que el '19' controló y definió a la perfección ante el meta José Ortega para empatar el partido (1-1).

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En los minutos finales, Jofre y Pere Milla -remató al larguero en otro testarazo- tuvieron el gol de la remontada, pero el marcador no se movió pese a que los pericos se animaron algo más en ataque. Eso sí, en el cómputo general, partido gris de los de Manolo González y actuación notable del Sabadell.