La falta de efectividad lastra al mejor Espanyol de los últimos años

El RCD Espanyol se ha convertido -a base de trabajo- en un equipo muy difícil de batir. Una sola derrota en el Santiago Bernabéu en siete jornadas lo demuestra, aunque la ambición que ha generado el equipo de Manolo González en Cornellà-El Prat es tal que el 0-0 de Montilivi supuso más bien un jarro de agua fría y dejó un sabor agridulce, aunque todo lo que sea sumar siempre es bienvenido.

Lo que en otras temporadas hubiese significado un puntazo a domicilio en un campo 'maldito', esta vez se ha transformado en un discurso mucho más inconformista con un punto que supo a poco, sobre todo al encadenar tres jornadas consecutivas sin ganar. Esa es la clara demostración de que algo está cambiando en el Espanyol.

Acostumbrado a luchar en los últimos años por la permanencia e incluso por ascender a Primera, el gran arranque de temporada del cuadro blanquiazul permite a la afición soñar con un curso mucho más tranquilo y, por qué no, con algo más que la salvación. De ahí que empatar en el campo del colista Girona no sea una gran noticia.

Y no lo es porque, datos en mano, el Espanyol mereció una vez más llevarse los tres puntos, que también se escaparon en la jornada anterior frente a un Valencia que aprovechó dos fogonazos para adelantarse en el marcador y que vio como se le escapaba el triunfo, inmerecido, en la última jugada.

La gran asignatura pendiente

Fueron 21 remates los que el Espanyol protagonizó frente al conjunto valenciano y otros 20 este viernes contra el Girona. Un total de 41 remates en dos partidos que tan solo se vieron recompensados con dos goles frente a los ches, lo que evidencia la gran asignatura pendiente de Manolo González para terminar de crear un equipo sólido que pueda soñar en grande.

Y es que el Espanyol ha acusado en la última semana la falta de efectividad de sus delanteros, que sí habían logrado transformar acciones de ataque en victorias frente al Atlético de Madrid, Osasuna y Mallorca.

En ese sentido, muy claras fueron las ocasiones en Montilivi de Tyrhys Dolan -un remate a bocajarro sobre la media hora que desbarató Gazzaniga- o de Pere Milla -un mano a mano clarísimo que definió alto en la segunda mitad-. Pero el gol no llegó. "La única pega que le puedes poner al equipo es un poco de efectividad", dijo Manolo González tras el encuentro.

También contra el Valencia las tuvo el Espanyol de todos los colores, sobre todo en las botas de un Javi Puado que no acertó en dos remates desde el punto de penalti y de un Kike García que erró a portería vacía. Ese día, sin embargo, el cuadro perico sí logró perforar la portería contraria, aunque fue fruto de dos acciones de estrategia que solo permitieron sumar un punto.

"No nos conformamos, el equipo hizo cosas para ganar al Girona. Estamos a muy buen nivel y merecimos ganar. El equipo se deja la vida en cada partido y puede ganar a cualquiera", reflexionó Carlos Romero en Montilivi. Lejos de venirse abajo tras cosechar dos puntos de nueve posibles en una semana de tres partidos, la entidad blanquiazul ya se focaliza en el duelo del próximo domingo frente al Real Betis, donde espera transformar en victoria las buenas sensaciones que acumula en este inicio de temporada.