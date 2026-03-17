Los fallos arbitrales que enervan al Espanyol en la segunda vuelta

De un 2025 idílico a un 2026 de pesadilla. El Espanyol de Manolo González sigue sin poder encontrar aquella versión que firmó una primera vuelta histórica esta temporada, sellando apenas cuatro puntos de los últimos 33 posibles por diversos factores: desde jugadores que han perdido su mejor momento, un mercado invernal que no suplió la grave baja de Javi Puado, y una serie terrorífica de fallos arbitrales que siguen minando la moral del equipo.

Lo dijo Xavi Andreu, director de relaciones institucionales del club, a los medios de comunicación: "Sabemos que el fútbol es muy difícil, pero claro, el problema es que el criterio nunca acaba siendo favorable al Espanyol. No porque hayan de ir a favor, sino simplemente porque se aplique el criterio como debe". Porque el gol de Pablo Torre tras la falta de Samu Costa (que acabó marcando el 2-1) fue solo la gota que colmó un vaso que en la segunda vuelta ya estaba rebosante por una seguidilla de imperdonables errores arbitrales.

Espanyol - Girona: un penalti dudoso y otro sin contacto

Jornada 20 de Liga. Los pericos sumaban en cadena la derrota ante el Barça -inmerecida- y un duro empate en Levante que contó con golazo de Carlos Romero y desconcentración mortal para el 1-1 definitivo. En ese contexto recibía al Girona en el RCDE Stadium y, tras una primera parte cerrada, sobre el minuto 44' el árbitro Galech Apezteguía sancionó un penalti muy riguroso tras un contacto de Omar el Hilali sobre Hugo Rincón en el área. Vanat lo cambió por gol.

Vanat, en un disparo a la meta de Dmitrovic / GORKA URRESOLA

No obstante, la verdadera polémica llegaría sobre el final del partido. Con un Espanyol desbocado en campo rival, Yaser Asprilla comandó un contraataque para plantarse frente a Dmitrovic solo con Rubén Sánchez como obstáculo. El colombiano, entonces, cayó al suelo reclamando un contacto de Rubén Sánchez que las repeticiones no lograron esclarecer. Aún así, Galech Apezteguía se mantuvo firme en su errada decisión: penalti y sentencia, otra vez de Vanat, para el 0-2.

Valencia - Espanyol: falta previa al penalti de Rubén

Jornada 21. El Espanyol viaja a Mestalla para levantar cabeza tras el revés ante el Girona. Visitando al Valencia y tras un trepidante 2-2 con goles de Terrats y Copete (en propia puerta), los de Manolo González se llevaban un punto meritorio hasta el tiempo añadido. En el minuto 92, Beltrán cayó en el área tras una entrada de Rubén Sánchez en la que sí hubo contacto, sancionado por Hernández Hernández.

Ramazani marcando el penalti ante el Espanyol / EFE

¿El problema? Lo que pasó antes: el lateral perico había recibido una clarísima falta de Ramazani que no invalidó el penalti, mismo que el propio extremo belga cambiaría por gol para el 3-2 final. Esta decisión, además, contó con el agravante de que el CTA admitió el fallo: "La acción previa con la sujeción ostensible que anula al defensor debió ser sancionada. El VAR debería haberlo identificado y haber llamado al árbitro para cancelar el penalti".

Villarreal - Espanyol: gol mal anulado a Omar y falta en el 2-0

Jornada 23. Tocaba la siempre dura visita a La Cerámica, esta vez con Cordero Vega como árbitro. Los blanquiazules comenzaron con muy buenos minutos e, incluso, se pusieron por delante en el marcador gracias a un gol de Omar el Hilali en el minuto 10. No obstante, el colegiado cántabro no dejó que subiera al marcador por una supuesta falta de Roberto a Cardona, decisión más que polémica.

La inexplicable decisión de Cordero Vega en La Cerámica / EFE

Una más que no sería la última del partido. Cuando el Villarreal marcó el 2-0, obra de Salinas en propia puerta, la jugada sí que debió haber sido invalidada: Calero había recibido una entrada de Gueye que no resultó sancionada ni por Cordero Vega ni por el VAR. Así, el equipo se desinfló y terminó despeñándose sufriendo el 4-1.

Espanyol - Oviedo: penalti no pitado a Omar

Jornada 27. Los pericos llegaban a un partido perfecto para retomar las buenas sensaciones y asegurar la primera victoria de 2026, misma que se escapó en Elche tras otro penalti en los últimos minutos -aunque este no tuvo dudas por la clara mano de Carlos Romero-. Como tampoco parecía haber dudas cuando Omar el Hilali cayó en el área tras la entrada de Alberto Reina en el minuto 19.

El lateral marroquí sintió el contacto del jugador del cuadro ovetense y exageró un poco la caída, lo que no exime la jugada de ser sancionable. Sin embargo, el colegiado Alberola Rojas fue tajante en que no era penalti y el VAR tampoco corrigió su decisión con un Manolo González que enloquecía, incrédulo, en la banda. El partido acabó con empate a un gol.

Mallorca - Espanyol: falta clara de Samu Costa a Urko

Y llegamos a la jornada 28 con la visita al feudo del Mallorca. El Espanyol se puso en ventaja gracias al tanto de un Charles Pickel que, en la segunda parte, vio la roja directa por una dura entrada en una correcta decisión de De Burgos Bengoetxea. Sin embargo, el colegiado firmaría minutos más tarde una determinación, a todas luces, errónea: un gol en propia de Miguel Rubio que viene precedido de un patadón de Samú Costa a Urko González de Zárate.

El árbitro tardó a pesar de un VAR que le avisaba que "pone el pie y le chuta el pie" y, tras minutos de revisión, aseguró que no veía el contacto, dando por válido un gol que hizo explotar al espanyolismo de indignación. No era para menos, especialmente tras un partido que acabaron perdiendo tras el 2-1 obra del mismo que debió ser sancionado por la patada a Urko: Samu Costa.