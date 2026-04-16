Fallece en un accidente de tráfico el exportero del Espanyol, Arsenal y Juve Alex Manninger a los 48 años

La muerte de Alexander Manninger ha sacudido al fútbol europeo. El exportero austríaco, de 48 años, ha fallecido este 16 de abril de 2026 en un accidente de tráfico, según las primeras informaciones publicadas sobre el suceso. Esas informaciones apuntan a que el vehículo en el que viajaba fue alcanzado por un tren en las proximidades de Salzburgo, una noticia tan abrupta como dolorosa para quienes le recuerdan como un guardameta sobrio, fiable y siempre dispuesto a responder cuando el equipo lo necesitaba. Manninger fue portero del Espanyol en el verano del 2022, pero no llegó a debutar oficialmente ya que se marchó en la misma pretemporada por problemas contractuales.

Manninger no fue una figura de estridencias ni de focos permanentes, pero construyó una carrera larga, sólida y enormemente respetable en la élite. Nacido en Salzburgo el 4 de junio de 1977, se formó en su ciudad antes de dar el salto al Grazer AK, donde empezó a llamar la atención por su serenidad bajo palos. Su gran escaparate llegó en 1997, cuando fichó por el Arsenal. Allí hizo historia al convertirse en el primer austríaco en jugar con el club londinense y formó parte del equipo que conquistó la Premier League y la FA Cup en la temporada 1997-98. Aquel curso dejó además una huella inesperada: fue elegido mejor jugador del mes de marzo en la Premier, un reconocimiento poco habitual para un portero suplente que supo aprovechar su oportunidad.

Después desarrolló buena parte de su trayectoria en Italia, un país que terminó marcando su carrera. Pasó por Fiorentina, Torino, Bologna, Siena, Udinese y Juventus, donde volvió a demostrar su valor como guardameta de confianza, competitivo y profesional. También jugó en Austria con el Salzburg, en Alemania con el Augsburg y cerró su etapa profesional en el Liverpool, del que se despidió en 2017. En total, disputó 33 partidos con la selección de Austria y formó parte de la convocatoria para la Eurocopa de 2008.