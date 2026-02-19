Los extremos de Manolo tiran del carro en el Espanyol

El RCD Espanyol sigue sin conocer la victoria en este 2026. Son ya cinco derrotas y dos empates los que encadena el cuadro blanquiazul, aunque el punto cosechado frente al Celta permite mirar con algo más de optimismo al partido en el Metropolitano del próximo sábado.

No parece el Atlético de Madrid el rival más propicio para cortar una mala dinámica, aunque se aferra el cuadro perico a las urgencias rojiblancas en la Champions que le despistan de LaLiga y al gran nivel mostrado por los extremos blanquiazules en el último partido.

Podrían ser las bandas las que 'tiren del carro' en el Espanyol para sacar adelante la situación y volver a pensar en Europa como objetivo a corto plazo, con un Ngonge que dejó destellos positivos en su debut como titular y con un Dolan que se estrenó por fin como goleador con la camiseta blanquiazul.

Jofre Carreras abraza a Dolan durante el Espanyol-Celta / Gorka Urresola Elvira

Día de estrenos

Prueba del bajón sufrido por la plantilla de Manolo González en la segunda vuelta fue la titularidad del único fichaje del Espanyol en el mercado de invierno. Dos partidos ha tardado en hacerse un hueco en el once, tras disfrutar de sus primeros minutos en La Cerámica la jornada anterior. Frente al Celta, Ngonge ofreció esa chispa y esa capacidad de desborde que con el paso de las jornadas habían perdido tanto Jofre Carreras como Tyrhys Dolan.

Precisamente ambos fueron suplentes el pasado sábado. Eso sí, su papel como revulsivos terminó siendo decisivo de cara a la remontada que protagonizó el Espanyol antes del definitivo empate a dos. En ese sentido, Dolan fue el autor de uno de los dos goles pericos, quitándose por fin un peso de encima con su primer gol desde que llegó a Barcelona. Por primera vez en Cornellà-El Prat se pudieron ver sus míticas volteretas con las que deleitaba día sí día también en el Blackburn Rovers.

Dolan celebra su gol al Celta / Gorka Urresola Elvira

Cabe mencionar también el nuevo rol de Ramon Terrats, que puede ejercer como extremo pero también como mediapunta, haciéndole competencia a un Edu Expósito lejos de su mejor nivel. De sus botas nació el gol que colocaba al Espanyol momentáneamente por delante, para sumar más minutos de calidad tras dos titularidades consecutivas en las que incluso respondió con gol (contra el Valencia).

Noticias relacionadas

Así, en la calidad de Ngonge, Dolan y Terrats podría estar la fórmula de la victoria que se le resiste al Espanyol desde finales de 2025 y que tratará de buscar frente a un debilitado Atlético de Madrid dentro de un par de días.