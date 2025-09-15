Expulsado Pere Milla por decirle al árbitro "eres malísimo"

Malas noticias para el Espanyol. El final de la primera mitad se complicó para el conjunto de Manolo González tras la expulsión de Pere Milla en el duelo de la cuarta jornada liguera ante el Mallorca.

Los blanquiazules mandaban por 2-1 en el marcador antes de que Hernández Hernández le mostrase tarjeta roja directa al punta ilerdense.

De hecho, Milla había abierto la cuenta anotadora del Espanyol en el minuto 20, anticipándose a la zaga bermellona en un centro al área pequeña con el que batió a Leo Román. En el 34', Roberto duplicó la ventaja perica, pero Vedat Muriqi, desde el punto de penalti, redujo la distancia para los baleares.

El momento de la expulsión

El partido ya se asomaba al descanso cuando Pere Milla recibió un contacto que el colegiado canario no sancionó con falta. Enfadado, el '11' del Espanyol le dijo a Hernández Hernández "eres malísimo", tal y como se pudo apreciar en la repetición posterior.

Al colegiado no le tembló el pulso, y ante tal desconsideración, no dudó en mostrar la roja directa al delantero del Espanyol, dejando a los de Manolo González con un hombre menos para toda la segunda mitad.

A Djené le cayeron tres partidos de suspensión

El pasado mes de mayo, al defensa del Getafe, Djené, le cayeron tres partidos de sanción por decirle al árbitro "eres malísimo". Dos de ellos fueron por menosprecio hacia los árbitros. Una cifra de partidos que, en función de lo que refleje en el acta Hernández Hernández, podría repetir también Pere Milla.