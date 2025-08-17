Exigente debut para el Espanyol en Cornellà-El Prat

Llega la hora de la verdad a Cornellà-El Prat. La venta del club a Alan Pace, el culebrón del verano con el adiós de Joan García, renovaciones, fichajes... Todo ello pasa este domingo (21.30 horas) a un segundo plano, pues es lo deportivo lo que toma el testigo con una primera jornada liguera de alto nivel.

De nada sirven las buenas sensaciones cosechadas en pretemporada. El Espanyol recibe esta noche en el RCDE Stadium a todo un Atlético de Madrid en la primera calibración real de fuerzas para un equipo al que todavía le faltan incorporaciones que eleven el nivel de la plantilla, pero que parece bien encaminado con hasta diez fichajes acometidos.

Los de Manolo González afrontan una primera prueba de fuego frente al equipo que mejor se ha reforzado de toda la Liga, un cuadro rojiblanco que ya contaba con estrellas de la talla de Julián Álvarez, Oblak o Gallagher y a las que suma futbolistas de primer nivel como Álex Baena, Hancko, Ruggeri, Johnny Cardoso o Almada. De hecho, todos ellos apuntan directamente a la titularidad en el primer once de Simeone, que tan solo cuenta con la baja de Giménez tras recuperar a Sorloth a última hora.

Ilusión, pero con cautela

Pese al poderío del Atlético, el Espanyol no pierde la esperanza tras unos meses en los que todo han sido noticias positivas tras el adiós de su guardameta titular. Con esa baza jugará Manolo González, la de la ilusión, trasladada también a una grada de Cornellà-El Prat renovada con el acuerdo de los dos grupos de animación para llevar en volandas al equipo de forma conjunta esta temporada, en la que no hay duda alguna de que el principal objetivo es la permanencia, aunque -en caso de lograrla pronto- pueda aspirarse a algo más.

Manolo González dirige un entrenamiento previo al partido ante el Atlético / Carlos Mira - RCDE

Para hacer frente hoy al conjunto rojiblanco, el técnico perico -que tan solo cuenta con la baja del canterano Javi Hernández- podría reforzar su defensa, ya sea con una línea de tres centrales o apostando por un doble lateral con Rubén Sánchez y Jofre Carreras o Antoniu Roca apoyando en las bandas a Omar El Hilali y Carlos Romero.

Más fondo de armario

Arriba parece estar todo más claro, con el compromiso del capitán Javi Puado, que arranca la temporada recién renovado hasta 2030, y de Roberto Fernández, con la presión -si es que se le puede llamar así- de ser la única inversión perica del verano tras haber fichado definitivamente a cambio de 6 millones de euros.

Y por si las cosas se tuercen, contará Manolo con algo de fondo de armario, con Jofre o Antoniu, Tyrhys Dolan, Kike García o Ramon Terrats esperando su oportunidad en caso de no formar parte del once inicial, en el que -además de los laterales y los delanteros- también parecen fijos Dmitrovic (sin descartar a Fortuño), Cabrera, Pol Lozano y Edu Expósito.