Los ex amargan al Espanyol en San Valentín

Tampoco pudo ser ante el Celta. Al Espanyol se le escapó la victoria en el tiempo añadido y vuelve a tropezar en la Liga. Ferran Jutglà y Borja Iglesias, dos ex del cuadro perico, amargaron el día de San Valentín y evitaron una victoria de los locales.

El conjunto perico llegaba a este encuentro sumido en una preocupante dinámica de resultados (seis tropiezos consecutivos) y, en pleno horario de mediodía, debía demostrar más que nunca esa hambre de volver a ganar. Y qué mejor ocasión que un día como hoy, Día de San Valentín, para intentar recuperar el amor perdido en el camino. Pocos planes hay más efectivos para reavivar esa llama que una victoria.

Aunque en ningún caso se trataba de una situación límite, los resultados y sensaciones de los últimos partidos obligaban al cuadro blanquiazul a reaccionar junto a su gente. Para intentar volver a la senda de la victoria, Manolo González apostó por dar entrada a Riedel, Pickel y Ngonge como principales novedades, además del regreso de Carlos Romero al once.

A pesar del inconveniente del horario, el RCDE Stadium presentaba una más que buena entrada con 27.368 aficionados en las gradas. Y, ya sobre el terreno de juego, el equipo blanquiazul avisó temprano con un ajustado disparo de Edu Expósito desde fuera del área que obligó a una gran estirada de Radu.

Sin ser ni mucho menos un vendaval ofensivo, el Espanyol salió mejor al partido y logró imponer su dominio en los primeros minutos del encuentro. Poco, o prácticamente nada, se vio de un Celta de Vigo que se limitaba a contener los intentos locales e intentar alguna llegada aislada en el primer tramo del enfrentamiento.

Con el paso de los minutos, aunque los de Manolo González seguían capitalizando algo más la posesión, las ocasiones se contaban a cuentagotas en el RCDE Stadium. Por parte celeste lo probó Borja Iglesias con un remate demasiado centrado desde la frontal, mientras que Carlos Romero desaprovechó una buena oportunidad dentro del área.

Golpe visitante

Pero la calidad se abrió paso antes del descanso. Fer López conectó en el sector derecho con Javi Rueda, quien le regaló el tanto a Ferran Jutglà, que tan solo tuvo que empujar el balón al fondo de la red para poner el primero en el electrónico (0-1).

Tras el paso por los vestuarios, Sergio Carreira tuvo ens botas aumentar la ventaja, pero Dmitrovic realizó una excelente parada. El nerviosismo se apoderaba, tanto de los jugadores como de la afición perica, que veían como se estaba escapando un nuevo partido. Y Manolo González reaccionó con una triple sustitución que dio entrada a Urko, Kike García y Dolan.

Los cambios surtieron efecto. Apenas diez minutos después de su ingreso al terreno de juego, Kike García se inventó un auténtico golazo para devolver la igualdad al marcador (1-1). Este tanto inyectó una dosis de moral necesaria al Espanyol, que se envalentonó en busca de completar la remontada.

Minutos de infarto

Ya en los minutos finales, se vivió un importante susto para los pericos con un tanto de Borja Iglesias que Cuadra Fernández anuló por fuera de juego, después de revisar la acción en el monitor del VAR. Y el Espanyol asestó el golpe definitivo. En una rápida acción, Terrats sirvió un excelente balón para que Dolan completara la remontada e hiciera estallar el RCDE Stadium (2-1).

Tampoco fue suficiente. Cuando todo parecía encaminado a una victoria local, Borja Iglesias se encargó de arruinar la fiesta (2-2). Sin tiempo para más, el Espanyol frenó la sangría de derrotas, pero sumó un nuevo tropiezo en Liga.