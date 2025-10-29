“¿Europa? El Espanyol lo merece, es un histórico”

La fiesta fue completa para el Espanyol. El Paraninfo de la Universitat de Barcelona vio desfilar a ilustres figuras de la historia perica. Algunas de ellas dieron, ante los medios de comunicación, su opinión sobre lo que significa un festejo del tamaño de los 125 años.

“Mi etapa aquí la describiría como maravillosa, no se puede pedir más, creo que yo he aprovechado lo que es jugar al Espanyol, entrenar aquí y seguir aquí para mi es un privilegio. Lo más especial de este equipo es nunca rendirse, siempre está firme en los momentos complicados, difíciles. Cuando tú vienes no sabes que vas a estar en la historia de un club como el Espanyol y nosotros tuvimos esa suerte. Me quedo con la gente, con los que he jugado, que son amigos, y reencontrarme con ellos aquí es lo más grande. “, expresó Thomas N’Kono, legendario guardameta perico y el extranjero con más partidos en la historia del club.

"El trabajo de Manolo González es espectacular"

También habló con la prensa Pablo Zabaleta, campeón de la Copa del Rey en 2006: “Tengo un sentimiento especial por el Espanyol. Estuve tres años, fue bastante intenso porque, bueno, en el 2006 ganamos la Copa del Rey contra el Zaragoza en el Bernabéu, la final de la UEFA que perdimos en Sevilla, bueno, fueron años realmente muy bonitos, guardo buenos recuerdos”.

Además, el exfutbolista argentino también tuvo palabras de elogio para la plantilla actual y el trabajo de Manolo González, entrenador gallego: “El trabajo que está haciendo Manolo es realmente espectacular porque es un hombre de la casa, que se le dio la oportunidad de entrenar al primer equipo. Es lo lindo de este club, ese sentido de pertenencia. Europa? El Espanyol lo merece porque es un club importante, es un club histórico dentro de España, con un estadio espectacular, con una afición increíble, esperemos que a final de temporada puedan lograr esos puestos europeos”.

Otro de los que tuvo su momento con la prensa fue Quique de Lucas, que debutó como profesional en 1998 vistiendo los colores blanquiazules fue parte de la Copa del 2000: “Orgullo, yo lo definiría con esa palabra. Haber podido romper la puerta del profesionalismo con una camiseta como la del Espanyol... solo puedo sentir orgullo por ello”.